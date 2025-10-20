Fue detenido momentos después de robar una bicicleta

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvieron a un hombre en la capital correntina, quien había robado una bicicleta momentos antes.

Durante la madrugada de este lunes, efectivos del Destacamento San Marcos realizaban un recorrido de prevención de delitos cuando fueron alertados desde la Comisaría III Urbana sobre un robo en calle Lamadrid al 1.200.

Las primeras informaciones dieron aviso sobre el robo de una bicicleta. Ya en la zona divisaron un rodado con características que coincidían con la denuncia y era abordada por un sujeto.

Tras ser interrogado por los efectivos, se identificó y demoró a un hombre de 24 años, quien no pudo justificar la propiedad de la bicicleta, siendo esta secuestrada de manera preventiva.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a hasta la Comisaría III Urbana, donde se continuaron con las diligencias del caso.

