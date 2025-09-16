Dónde voto Corrientes: consultá el padrón para las elecciones legislativas nacionales

Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este martes 16 de septiembre el acceso al listado definitivo.

De acuerdo con el cronograma electoral anual, la publicación y difusión del padrón definitivo de electores se realizan en esta fecha, 40 días antes de la elección general. La CNE también informó que desde las 0 horas está disponible la herramienta de consulta, que permite a cada ciudadano conocer los datos precisos sobre su lugar de votación.

Este 16 de septiembre, además, la CNE lleva a cabo la impresión de los padrones definitivos y la designación de las autoridades de mesa.

Los electores podrán solicitar la corrección de errores u omisiones en el padrón hasta el 26 de septiembre.

Cómo consultar dónde voto en las elecciones 2025, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.

Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).

Seleccionar un distrito.

Completar el verificador de seguridad.

Con qué documentos se puede votar en las elecciones nacionales

Desde la página oficial del Estado argentino determinan que las elecciones legislativas 2025 “se regulan por lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional en conjunto con diversas leyes, decretos y disposiciones de alcance nacional”.

En ese sentido, el Código Nacional Electoral señala en el Título VIII, referido a las Disposiciones Generales y Transitorias, que, según el Artículo N°167, “la Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta ley”.

Quiénes pueden votar en las elecciones del 26 de octubre

Según el Título I del Cuerpo Electoral, en su primer capítulo “de la calidad, derechos y deberes del elector”, son electores “los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley”.

Qué se vota el 26 de octubre

Los argentinos empadronados votarán el próximo 26 de octubre para cubrir 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños de la Cámara de Diputados que se renovarán ese año.

En específico, estas provincias son las que elegirán senadores:

Salta: tres

Chaco: tres

Santiago del Estero: tres

Entre Ríos: tres

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres

Neuquén: tres

Río Negro: tres

Tierra del Fuego: tres

Mientras que las provincias que elegirán diputados son las siguientes:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero celebrarán elecciones locales al mismo tiempo que las nacionales.

Qué pasa si no voy a votar el 26 de octubre

En el apartado referido a las faltas electorales del Código Nacional Electoral, en el Artículo Nº 125, se estipula una multa económica “entre $50 y $500″ al elector entre los dieciocho y menor de setenta años que no vote y no justifique su falta de voto ante la Justicia Nacional Electoral dentro de 60 días.

Además, el infractor será incluido en el Registro de infractores al deber de votar y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Durante un año, tampoco podrán renovar el pasaporte ni realizar gestiones ante organismos públicos.

Infobae