Corrientes abre convocatoria para adoptar a "Marina" y "Tomás", de 12 y 13 años

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), lanzó dos convocatorias públicas para quienes deseen brindar un hogar a “Marina”, de 12 años, y “Tomás”, de 13. Ambos esperan integrarse a una familia que los reciba con afecto, estabilidad y compromiso.

Para preservar su identidad de los menores, “Marina” y “Tomás” son nombres ficticios.

Las inscripciones están abiertas a personas o familias de todo el país, y pueden participar tanto hogares monoparentales como biparentales, con o sin hijos.

“Marina”: una niña alegre, independiente y en busca de contención

“Marina” cursa sexto grado con muy buen desempeño académico. Es responsable, comunicativa y mantiene vínculos saludables con sus compañeros y docentes. Sueña con crecer en un hogar donde reciba acompañamiento emocional y contención.

Desde el Juzgado de Curuzú Cuatiá -a cargo de la jueza María Susana Galeano- se destacó que se busca una familia con adultos emocionalmente disponibles, capaces de ofrecer comprensión y estabilidad afectiva para su desarrollo integral.

“Tomás”: un adolescente sereno que ama la naturaleza

Por su parte, “Tomás”, de 13 años, disfruta del aire libre, los animales y los viajes. Cursa quinto grado y es reconocido por su respeto y madurez.

Su deseo es integrarse a una familia -monoparental o biparental- que viva en contacto con la naturaleza. No tiene inconvenientes en trasladarse a otra provincia.

Cómo participar en la convocatoria

Quienes estén interesados en postularse deben descargar y completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en: Formulario de Adopción RUACtes

Luego, deben enviarlo por correo electrónico al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá: [email protected]

Teléfonos: (03774) 423927 / 15639934 (lunes a viernes de 7 a 13 h)

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes): [email protected]

Teléfono: (03794) 4104298 / Dirección: Carlos Pellegrini 917, Entrepiso, Corrientes Capital.

Una oportunidad para cambiar una vida

Desde el Poder Judicial recordaron que la adopción es un acto de amor y responsabilidad, y que cada postulación consciente puede abrir la puerta a un nuevo futuro.

Adoptar no es solo brindar un techo, sino ofrecer acompañamiento, escucha y un proyecto de vida compartido.