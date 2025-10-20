¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Padrón electoral Elecciones Poder Judicial de Corrientes
Padrón electoral Elecciones Poder Judicial de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ELECCIONES 2025

Corrientes: las cinco listas que competirán por las bancas de Diputados este 26 de octubre

Cinco espacios políticos van a las urnas el 26 de octubre en busca de representar a Corrientes en el Congreso.

Por El Litoral

Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 08:47

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales en todo el país, y Corrientes definirá quiénes ocuparán las bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Vamos Corrientes 

El oficialismo provincial, Vamos Corrientes, lleva como candidatos a Diógenes González, Práxedes López y Carlos César Hernández.
El espacio que responde al gobernador Gustavo Valdés intentará mantener su representación en el Congreso nacional con figuras de gestión y trayectoria en la administración pública.

Fuerza Patria 

Por el lado del peronismo, Fuerza Patria tiene una lista encabezada por el actual intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, quien finaliza su mandato a fin de año.
En segundo lugar figura Gisela Lezcano, referente del Frente Renovador, y en el tercero Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, fallecido en octubre de 2022 mientras practicaba deporte.

La Libertad Avanza

Virginia Gallardo encabeza la lista de La Libertad Avanza en Corrientes. La exvedette y conductora será acompañada por Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda, completando los primeros lugares de la nómina libertaria que busca consolidar presencia en la provincia.

Corrientes Nos Une 

El espacio liderado por Ricardo Colombi, bajo el sello “Corrientes Nos Une”, tiene al exdiputado Francisco Podestá (de Proyecto Corrientes), junto a Delicia Bottaro y Ramiro Billordo.
Este frente busca consolidar su presencia en el Congreso con una propuesta ligada al radicalismo tradicional.

Partido Ahora

Por último, el Partido Ahora también presentó su lista con Bruno Casado, Mariana Magaly “Maga” González y “Pastor” Mario Rubén Cerdano, quienes competirán por un lugar en la Cámara baja.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD