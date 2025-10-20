Corrientes: las cinco listas que competirán por las bancas de Diputados este 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales en todo el país, y Corrientes definirá quiénes ocuparán las bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Vamos Corrientes

El oficialismo provincial, Vamos Corrientes, lleva como candidatos a Diógenes González, Práxedes López y Carlos César Hernández.

El espacio que responde al gobernador Gustavo Valdés intentará mantener su representación en el Congreso nacional con figuras de gestión y trayectoria en la administración pública.

Fuerza Patria

Por el lado del peronismo, Fuerza Patria tiene una lista encabezada por el actual intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, quien finaliza su mandato a fin de año.

En segundo lugar figura Gisela Lezcano, referente del Frente Renovador, y en el tercero Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, fallecido en octubre de 2022 mientras practicaba deporte.

La Libertad Avanza

Virginia Gallardo encabeza la lista de La Libertad Avanza en Corrientes. La exvedette y conductora será acompañada por Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda, completando los primeros lugares de la nómina libertaria que busca consolidar presencia en la provincia.

Corrientes Nos Une

El espacio liderado por Ricardo Colombi, bajo el sello “Corrientes Nos Une”, tiene al exdiputado Francisco Podestá (de Proyecto Corrientes), junto a Delicia Bottaro y Ramiro Billordo.

Este frente busca consolidar su presencia en el Congreso con una propuesta ligada al radicalismo tradicional.

Partido Ahora

Por último, el Partido Ahora también presentó su lista con Bruno Casado, Mariana Magaly “Maga” González y “Pastor” Mario Rubén Cerdano, quienes competirán por un lugar en la Cámara baja.