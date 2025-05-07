Provincia busca potenciar la Educación Emocional en las aulas desde los primeros años

El Ministerio de Educación presentó este miércoles cuadernillos con los lineamientos para la Educación Emocional que propone diferentes bloques, conceptos claves, experiencias institucionales y áulicas de salas de 3, 4 y 5 años.

Además, sugiere ideas para iniciar los proyectos educativos, propuestas interdisciplinares, preguntas para reflexionar, recursos didácticos, estrategias, aportes necesarios para pensar y diseñar acciones pedagógicas.

El Desarrollo Curricular de Educación Emocional para el Nivel Inicial presentado esta mañana, es un material innovador, accesible con recursos, y herramientas para diseñar propuestas sobre educación emocional en los primeros años de la educación obligatoria. Promueve el desarrollo de habilidades lingüísticas a través del vocabulario emocional del docente y de los estudiantes, atendiendo a prácticas significativas y contextualizadas. Además, es un material que fomenta el desarrollo de capacidades socioemocionales, de responsabilidad y compromiso necesarios para el siglo XXI, con el propósito de fortalecer las trayectorias escolares integradas de los niños de nivel inicial.

“Quiero felicitarlos por este gran trabajo porque nosotros venimos sosteniendo que todo tiene que comenzar en el nivel inicial. Que este sea el 12° desarrollo curricular sin dudas marca que para esta gestión la educación inicial es muy importante”, dijo la ministra de Educación Práxedes López quien además consideró que reconocer las emociones es muy importante para los alumnos y para los docentes.

“Hay un gran equipo que trabajó, hay docentes en las aulas que vienen trabajando permanentemente y seguramente tienen mucho para contar sobre los resultados que obtuvieron. Sabemos que podemos tener una sociedad mejor abordando las emociones y reconociéndolas”, marcó.

A su turno, el directo de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit recordó que Corrientes es la provincia pionera en Educación Emocional con la ley N° 6398 del año 2016. “Hoy presentamos dos documentos y sabemos que, desde la educación inicial, el diseño curricular ahora va a tener otro valor a través de estos diseños curriculares”, manifestó.

El cuadernillo oficializado en el acto de hoy, tiene propuestas y sugerencias para abordar la educación emocional e inclusión en los tres niveles obligatorios como lo explicita la Ley provincial N°6398/16.

Desde la Educación Inclusiva, propone intervenciones didácticas y aportes significativos para que los docentes atiendan a sus estudiantes desde una mirada neurodivergente.

Para el nivel inicial, el cuadernillo tiene el propósito de que los niños puedan reconocer y expresar las emociones e iniciarse en la regulación emocional. Las propuestas para el nivel primario tienen como objetivo, colaborar para que los estudiantes promuevan su identidad, el conocimiento de sí mismo. Plantea actividades para identificar las fortalezas, alcanzar metas, resolver conflictos de manera asertiva, como aprender a tomar sus propias decisiones en situaciones cotidianas y sociales, desarrollando la capacidad de la automotivación. Por último, para el nivel secundario propone actividades para que los jóvenes encuentren sus objetivos personales a partir del conocimiento de sus fortalezas, emociones, frustraciones, valores, aspiraciones, metas. Presenta técnicas de autorregulación emocional, para prevenir conductas agresivas y aprendan buscar ayuda cuando más lo necesiten. En síntesis, el cuadernillo propone creativas propuestas de enseñanzas de los tres niveles que enriquecerán las ideas y diseños de las planificaciones de los docentes para promover la educación emocional en la provincia de Corrientes.