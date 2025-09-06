Peregrinación de la Virgen del Rosario: miles de devotos partieron hacia Itatí

Se realizó este viernes y sábado la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en la ciudad de Corrientes.

La tradicional manifestación de fe congregó a miles de personas que se movilizaron desde distintas localidades, ya sea a pie, en bicicletas o en vehículos particulares, para rendir homenaje a la patrona.

La peregrinación arribó este viernes a las 18, momento en que la imagen de la Virgen de Itatí salió al encuentro de los fieles. Luego de una bendición a cargo del rector de la basílica, los peregrinos ingresaron de rodillas al templo.

A las 19, se celebró una misa en su honor, en una jornada marcada por la devoción y el acompañamiento comunitario.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de la actividad, se desplegó un amplio operativo coordinado por la Policía de Corrientes, que incluyó efectivos en motocicletas, patrulleros, y puestos de control fijos y móviles distribuidos en puntos estratégicos, como la Ruta Nacional N°12 y caminos secundarios hacia Itatí.

El operativo contó con la participación de distintas Unidades Regionales, la Dirección de Drones, dependencias locales y el apoyo de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, la Dirección Provincial de Energía, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina y municipios de la zona, como Itatí, San Cosme, Ramada Paso y Paso de la Patria, entre otros.

También formaron parte del despliegue organismos de Salud Pública y representantes de las Iglesias.

Desde la Policía, comunicaron que el operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes de relevancia, con un enfoque preventivo y de asistencia continua a los participantes.

Esta acción interinstitucional buscó acompañar y resguardar a los miles de fieles que cada año participan de una de las expresiones religiosas más convocantes del calendario provincial.