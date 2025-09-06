¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Día de la Niñez Romina Yan
Javier Milei Día de la Niñez Romina Yan
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
91º EDICIÓN

Peregrinación de la Virgen del Rosario: miles de devotos partieron hacia Itatí

Miles de fieles participan de la tradicional caminata religiosa hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, acompañados por un operativo policial que controló el ritual.

Por El Litoral

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 20:06
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón
Fotos: Cachito Monzón

Se realizó este viernes y sábado la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en la ciudad de Corrientes.

La tradicional manifestación de fe congregó a miles de personas que se movilizaron desde distintas localidades, ya sea a pie, en bicicletas o en vehículos particulares, para rendir homenaje a la patrona.

La peregrinación arribó este viernes a las 18, momento en que la imagen de la Virgen de Itatí salió al encuentro de los fieles. Luego de una bendición a cargo del rector de la basílica, los peregrinos ingresaron de rodillas al templo.

A las 19, se celebró una misa en su honor, en una jornada marcada por la devoción y el acompañamiento comunitario.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de la actividad, se desplegó un amplio operativo coordinado por la Policía de Corrientes, que incluyó efectivos en motocicletas, patrulleros, y puestos de control fijos y móviles distribuidos en puntos estratégicos, como la Ruta Nacional N°12 y caminos secundarios hacia Itatí.

El operativo contó con la participación de distintas Unidades Regionales, la Dirección de Drones, dependencias locales y el apoyo de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, la Dirección Provincial de Energía, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina y municipios de la zona, como Itatí, San Cosme, Ramada Paso y Paso de la Patria, entre otros.

También formaron parte del despliegue organismos de Salud Pública y representantes de las Iglesias.

Desde la Policía, comunicaron que el operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes de relevancia, con un enfoque preventivo y de asistencia continua a los participantes.

Esta acción interinstitucional buscó acompañar y resguardar a los miles de fieles que cada año participan de una de las expresiones religiosas más convocantes del calendario provincial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD