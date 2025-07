El Concejo Deliberante desmiente la denuncia realizada al intendente Reni Buján

El Concejo Deliberante de la localidad correntina de San Luis del Palmar informó este viernes que "la supuesta denuncia penal realizada al intendente, Nestor Renée Buján, por parte de todo el cuerpo legislativo es falsa".

"También, el concejal Elias Valenzuela, del bloque de Unión por la Patria, desmintió la intención y consideró necesario pedir un derecho a réplica a los medios de comunicación por injurias, calumnias, e información no constatada", precisaron.

COMUNICADO OFICIAL

El Honorable Concejo Deliberante de San Luis del Palmar, en conocimiento de las publicaciones realizadas estos últimos días a través de las redes sociales comunica a la comunidad que NO REALIZÓ DENUNCIA ALGUNA contra el señor Intendente,Néstor Renée Buján.

Dicha publicación es falsa y atenta a la verdad, usando el nombre del Honorable Concejo Deliberante y de los concejales para desinformar a la población en general, además, el abogado mencionado no es representante legal de éste cuerpo colegiado, como se ha publicado en las redes sociales.

Por lo tanto, el Honorable Concejo Deliberante repudia el uso de su nombre en una publicación completamente falsa y con claras intenciones de mentir y engañar a la comunidad.

No avalamos las publicaciones con claras intenciones de calumniar e injuriar.