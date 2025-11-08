Corrientes: se entregó el hombre que gatilló en la cabeza a un inspector de tránsito

La Policía de Corrientes informó este sábado que se entregó el hombre que era buscado por la justicia luego de haber atacado a un inspector de transito en la capital correntina.

Se trata del ciudadano colombiano Rubén T. C., de 42 años, quien se presentó de manera espontánea ante la Fiscalía N° 4, a cargo de la Dra. Sonia Meza, en la ciudad de Corrientes Capital.

El hombre era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa caratulada como “Atentado y resistencia contra la autoridad, lesiones leves y tentativa de homicidio”, iniciada el pasado 2 de noviembre en la Comisaría Quinta Urbana, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

De acuerdo con fuentes policiales, sobre el acusado pesaba un pedido de detención luego de varios allanamientos sin resultados en su domicilio del asentamiento Pirayuí.

Tras su presentación voluntaria ante la fiscal, se dio intervención al Director de Seguridad Metropolitana, Comisario Mayor Alberto Cano, quien dispuso el envío de una comisión policial al edificio judicial.

El procedimiento concluyó con la detención formal de T. C., quien fue trasladado a la seccional correspondiente, previa revisión médica efectuada por personal de la Dirección de Investigaciones Científicas y Pericias.

Una vez cumplidas las diligencias de rigor, el detenido fue alojado en la Comisaría del Distrito Riachuelo, donde permanecerá a disposición del magistrado interviniente.

El hecho que originó la causa

El caso tuvo su origen en un grave y violento incidente ocurrido el domingo 2 de noviembre en la ciudad de Corrientes, cuando un hombre de aparente nacionalidad colombiana atacó a inspectores de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial.

Según el reporte policial, el sujeto gatilló un arma de fuego en tres oportunidades contra un trabajador municipal y golpeó a otro, luego de que su vehículo fuera secuestrado durante un operativo de control.

Las autoridades destacaron que, tras su entrega, la investigación continuará su curso para determinar las circunstancias del ataque y la posible participación de otras personas.