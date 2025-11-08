Lipton consiguió un triunfo clave

Una victoria trascendente logró Lipton sobre Cambá Cuá 2 a 0 para desplazarlo de la segunda ubicación en la Zona C de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino.

El encuentro correspondió a la cuarta fecha, los goles fueron marcados por Jorge Almirón y Fernando González y ahora el conjunto Azul avanzó al segundo lugar y desplazó al Rojo a la tercera posición. En tanto que Sportivo, que tuvo fecha libre, se mantiene en lo más alto.

Por el mismo grupo, Ferroviario consiguió su primer triunfo la superar a Barrio Quilmes 2 a 1. Los goles del verdolaga fueron marcados por Juan Martín Kuchak y David Ramírez, mientras que Brian Mosqueda descontó para Barrio Quilmes. En tanto que Doctor Montaña y San Jorge igualaron sin abrir el marcador.

Por la Zona A, el duelo entre Talleres y Yaguareté terminó 1 a 1 y le impidió al conjunto portuario dar alcance a Empedrado en el primer lugar.

Por su parte, Huracán superó a Villa Raquel 3 a 0 (foto), con goles de Lautaro Cattaneo, Jorge Silva, y Germán Acuña, y mantiene la ilusión de clasificar a los octavos de final.

Con goles de Facundo Benítez, Santiago Alegre, Pablo González y Santiago Pavón, Boca Unidos goleó a Quilmes 4 a 0.

Este grupo se completará el miércoles 12 cuando se enfrenten Empedrado y Mandiyú en cancha de Huracán.

En los primeros puestos de la Zona B no hubo modificaciones por el empate en 0 entre Curupay y Sacachispas, puntero y escolta respectivamente.

El que aprovechó la situación fue Mburucuyá que como local y con 7 goles de Adrián Duete goleó a Peñarol 9 a 1 y ahora está tercero. Los otros dos goles para el vencedor fueron marcados por Marcos Escalante y Nahuel Sotelo.

Mientras que Rivadavia alcanzó su primer triunfo al superar a Libertad 3 a 1.

Lo que viene

La sexta fecha, penúltima de la fase clasificatoria, contempla estos encuentros: Boca Unidos vs. Villa Raquel, Empedrado vs. Yaguareté, Huracán vs. Talleres, Quilmes vs. Mandiyú, Independiente vs. Peñarol, Sacachispas vs. Rivadavia, Mburucuyá vs. Libertad, Sportivo vs. Barrio Quilmes, Lipton vs. San Jorge y Ferroviario vs. Doctor Montaña. Tendrá fecha libre Curupay (Zona B) y Cambá Cuá (Zona C).