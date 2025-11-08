¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

perro rescatado templado Gustavo Valdés
Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 07:08

Rescataron a una perra en grave estado de abandono y necesitan dinero para curarla

Tras la llegada de lluvias a Corrientes, se espera un fin de semana templado

Nuevas detenciones por la causa de la red de trata de turismo sexual en Corrientes

Recuperan cañas y reels sustraídos a un turista mientras pescaba a orillas del Paraná

El sapucay más potente de Corrientes será coronado en el Festival de Folclore

Corrientes: secuestraron 30 mil atados de cigarrillos, 90 celulares y hojas de coca en encomiendas

Doble renuncia de Santilli

El desborde del río Santa Lucía dejó a siete familias evacuadas en San Roque

Las selecciones correntinas viajan al Nacional en Bariloche

Se disputa la 31º edición del Súper Seven









 

