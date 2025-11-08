Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes: una obra única en todo el norte argentino

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), ubicado en el histórico edificio de San Juan y 9 de Julio, abrió este sábado sus puertas como el primero de su tipo en el norte argentino. Cuenta con cinco plantas, tecnología de última generación y una colección fundacional de más de 300 obras de artistas locales, nacionales e internacionales.

El proyecto comprendió la refuncionalización y puesta en valor del antiguo edificio del Banco de Corrientes, ubicado frente a la Plaza Vera en la ciudad capital de la provincia, destinado a albergar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Corrientes (M.A.C.C.)

El M.A.C.C. fue concebido por el Gobierno de la Provincia de Corrientes como un polo cultural regional, orientado a dar respuestas a las necesidades artísticas, educativas y sociales tanto de Corrientes como del norte argentino. Su propósito es visibilizar la producción artística contemporánea, actualizar la identidad cultural, tender puentes entre tradición y futuro, educar y formar nuevos públicos, y, al mismo tiempo, impulsar el empleo y desarrollo local.

El proyecto ejecutivo y la construcción del Museo fueron desarrollados por constructora Panedile, bajo la dirección del arquitecto Alfonso Asensio Albino. Panedile posee una extensa trayectoria en la realización de obras de gran envergadura, entre las que se destacan el Teatro del Bicentenario en San Juan (ópera lírica), la modernización de las oficinas de la sede del Banco de Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires (patrimonial), así como proyectos de arquitectura contemporánea y sustentable, tales como el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy (proyecto del gran arquitecto argentino César Pelli), el Complejo Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero (primer edificio público certificado como Green Building en Argentina) y el Complejo Administrativo Corrientes, sede del IOSCOR, IPS y el Banco de Corrientes.

Distribución funcional

Con una superficie de más de 4.000 m² cubiertos y 300 m² descubiertos, el M.A.C.C. se desarrolla en cinco niveles, organizando sus espacios para responder a las diversas funciones culturales, educativas y administrativas del museo. Entre sus principales áreas se destacan:

Salas de exposiciones fijas e itinerantes

Taller de restauración y depósito de obras

Auditorio

Hemeroteca y biblioteca

Aulas para cursos y capacitaciones

Áreas administrativas

Tienda de merchandising

Sanitarios en cada planta

Nuevos balcones y vistas privilegiadas hacia el río Paraná y la Plaza Vera

Materialidad y restauración

La intervención respeta y pone en valor los materiales históricos del edificio, como el metal y el ladrillo, incorporando además madera de roble americano (proveniente de Estados Unidos) en pisos y un revestimiento dentado de madera acústica en muros interiores.

Se implementó un sistema BMS (Building Management System) para el control inteligente del edificio que incluye dimerización, iluminación LED, detección y extinción de incendios mediante sprinklers y gas FM200 en salas especiales de guarda.

La paleta cromática se compone de tonos cálidos y armónicos: maderas, grises y ladrillo visto.

La fachada histórica fue restaurada a su estado original, realzando sus balcones con balustradas, que ahora funcionan como terrazas amplias y luminosas.

Las carpinterías fueron renovadas con vidrios doble vidriado hermético (DVH), mientras que los portones originales y sus herrajes, fueron completamente restaurados. Se conservaron gran parte de las losas de bovedilla, con una exposición controlada de los materiales restaurados.

Estructura e ingeniería

La intervención estructural se centró en la puesta en valor de la estructura original mixta (metálica y de ladrillo) del año 1900, la cual fue reforzada mediante la incorporación de una nueva estructura metálica capaz de soportar las cargas contemporáneas.

Se preservaron sectores de la cimentación antigua de ladrillo portante complementando el sistema con bases aisladas de hormigón armado y un núcleo estructural de hormigón, destinado a alojar escaleras, ascensores y montacargas.

Se incorporaron tres nuevas plantas arquitectónicas, dotando al edificio de mayores espacios para cubrir sus nuevas funciones, sin perder su carácter histórico.

Sustentabilidad

El edificio fue concebido bajo criterios de sustentabilidad, con el objetivo de certificar normas LEED, (Leadership in Energy & Environmental Design), un sistema internacional de certificación que evalúa y reconoce las construcciones sostenibles y eficientes en el uso de recursos. Se incorporaron criterios de sustentabilidad, control inteligente, eficiencia energética y monitoreo en tiempo real, optimizando el uso de recursos y minimizando el impacto ambiental.

De esta manera, el M.A.C.C. se posiciona a la vanguardia tecnológica y ambiental del país, consolidándose como un referente en la gestión sostenible de edificios patrimoniales.

Entorno urbano y paisajismo

Como premisa de diseño urbano, el proyecto busca una integración armónica entre el M.A.C.C y su entorno inmediato. Para ello, se conecta la Plaza Vera al museo mediante un cul-de-sac que conforma un atrio de acceso tanto al edificio principal como al bar ubicado en la planta baja.

En el subsuelo de la plaza se realizaron excavaciones profundas para alojar los tanques de reserva contra incendios del museo, y se dejaron previstos los cañeros para la futura instalación de una sala de transformadores y grupo electrógeno. Estas previsiones garantizan el funcionamiento continuo del M.A.C.C, y de su entorno urbano, incluso ante eventuales cortes eléctricos.

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se erige como un ícono cultural y urbano, llamado a crear identidad, inspirar, educar y transformar. Esta obra representa una inversión de la Provincia en el alma de la ciudad: una arquitectura que genera cultura, turismo y futuro para la provincia de Corrientes.