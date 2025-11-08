Buscan a un hombre que desapareció en Corrientes y es acusado de cometer varias estafas

La Policía de Corrientes mantiene la búsqueda de Osvaldo Martín Ojeda, un reconocido organizador de eventos sociales que permanece desaparecido desde hace tres días.

En las últimas horas, comenzaron a acumularse denuncias por presuntas estafas millonarias, que lo vinculan con el cobro de importantes sumas de dinero por celebraciones que no llegaron a concretarse.

Ojeda, de 34 años, es la cara visible de la empresa “Food Lab, catering y eventos”, firma con la que habría cerrado acuerdos para la organización de casamientos y cumpleaños en la capital provincial. Según los primeros reportes, al menos cuatro familias denunciaron haber entregado montos que, en total, rondarían los 30 millones de pesos, por servicios que nunca se prestaron.

Una de las fiestas debía realizarse el pasado sábado 8 de noviembre, pero el evento fue cancelado sin previo aviso, dejando a los anfitriones y a decenas de invitados sin respuestas. En otro caso, Ojeda habría reprogramado dos veces una celebración, para luego no presentarse ni garantizar el servicio contratado.

Desaparición y sospechas

De acuerdo con el testimonio de allegados, la última comunicación con Ojeda fue el 31 de octubre, cuando habló por teléfono con uno de los clientes. Pocas horas después, su celular quedó apagado y no volvió a responder mensajes.

Vecinos del barrio Anahí, donde residía, afirmaron haberlo visto salir con un bolso y una valija, lo que alimentó versiones sobre un posible viaje. Su familia, preocupada por su paradero, radicó una denuncia de búsqueda de persona, que actualmente tramita en la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos.

Fue en el marco de esa búsqueda que comenzaron a surgir las denuncias por estafa, ya que varios clientes y proveedores se presentaron ante la Policía para relatar incumplimientos y pagos sin devolución.

Más damnificados

Entre las víctimas se encuentra una pareja que tenía fecha de casamiento en diciembre y que aseguró haber abonado más de cinco millones de pesos. Otro grupo familiar denunció que entregó siete millones para una fiesta que nunca se realizó.

Incluso un fotógrafo local, a través de su cuenta de Instagram (@sr.blackph), lo acusó públicamente de no pagar trabajos realizados y de haber perjudicado a empleados, proveedores y clientes.

Mientras tanto, la búsqueda de Ojeda continúa, y las autoridades investigan si su desaparición está vinculada a una posible maniobra de evasión tras descubrirse las múltiples denuncias en su contra.

Características y vestimenta de Osvaldo Ojeda Martín

Según la descripción oficial provista en la denuncia, Osvaldo Ojeda Martín presenta las siguientes características: