Corrientes vuelve a ser sede de la Exposición Nacional de Razas

Durante cinco días, se desarrollarán las principales exposiciones nacionales de razas bovinas y equinas: la 22° Exposición Nacional Braford, la 13° Exposición Nacional del Ternero Braford, la 55° Gran Nacional Brangus, la 19° Exposición Nacional del Ternero Brangus, la 23° Exposición Nacional Brahman y la Exposición Nacional A de Caballos Criollos. Las asociaciones de Braford, Brangus y Brahman participarán en conjunto, reafirmando su compromiso con la excelencia

genética y el desarrollo productivo.

La colaboración entre Exponenciar y la administración provincial garantiza una agenda dinámica de conferencias, exposiciones y talleres que fortalecerán el sector agroindustrial y contribuirán al progreso sostenible de Corrientes.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó en la Expo Búfalos realizada días atrás que “los productores han logrado que hoy tengamos para ofrecer al mundo una ganadería de calidad superior”. Además, resaltó el progreso continuo del predio de la Sociedad Rural de Corrientes, señalando que “este lugar no ha dejado de crecer, de progresar, al punto que se ha convertido en un lugar de referencia en la ganadería argentina”.

Además, el ministro de Producción de Corrientes, Ing. Claudio Anselmo expresó el compromiso del Gobierno de Corrientes con el sector productivo al afirmar que “siempre ha acompañado y es aliado del sector productivo, trabajando fuertemente en la infraestructura y en las condiciones necesarias para que el sector ganadero continúe su crecimiento”.

De esta manera, con la realización de la exposición nacional de razas, más importante del país se ratificó el compromiso del gobierno provincial “con todas las actividades de crecimiento y desarrollo del sector ganadero correntino”.

Con un despliegue de alto nivel técnico y comercial, las Nacionales en Corrientes se posicionan como una cita ineludible para el fortalecimiento de la ganadería argentina y el intercambio entre criadores, empresas e instituciones.

En el marco del evento, por parte del gobierno de Corrientes habrá un stand donde estarán presentes la secretaría de Agricultura y Ganadería, la secretaría de Foresto Industria y la dirección de Sanidad Animal, brindando información actualizada sobre planes, programas y líneas de asistencia vigentes para productores y técnicos del sector.