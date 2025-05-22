Valdés inaugurará el ArteCo y recorrerá localidades del interior

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inaugurará este jueves la feria de Arte Contemporáneo en el ex cine Colón.

Además, en el marco de una intensa agenda oficial, este viernes estará en Tapebicuá y Paso de los Libres realizando nuevas entregas inauguraciones y anuncios.

A las 19 de este jueves, el mandatario encabezará la inauguración oficial de la feria ArteCo 2025, que se llevará a cabo en el ex Cine Colón, ubicado en calle 9 de Julio 1184, en la ciudad de Corrientes.

El evento reunirá a galerías, artistas visuales y espacios culturales de toda la región, consolidándose como una de las principales plataformas para el arte contemporáneo del nordeste argentino.

Recorrido por el sur provincial

El viernes 23, Valdés se trasladará al sur de la provincia para cumplir una extensa agenda oficial en las localidades de Tapebicuá y Paso de los Libres.

11:00 – Tapebicuá: Entrega de viviendas del programa Oñondivé en el barrio Progreso (calle Florida).

12:00 – Tapebicuá: Inauguración de un nuevo cajero automático en la intersección de San Martín, J.R. Vidal y Florida.

Por la tarde, continuará en Paso de los Libres:

16:00 – Entrega de notebooks del programa Incluir Futuro a estudiantes del Colegio Secundario “Cnel. Simeón Payba”, en el barrio 200 Viviendas.

17:00 – Inauguración de la red de agua potable del barrio Aeropuerto, en la zona de acceso al barrio “Las Carmelitas”.

17:45 – Habilitación del nuevo servicio de hemodiálisis en el Hospital San José, ubicado en avenida Di Tomasso 1700.



