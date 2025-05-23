Vischi en ArteCo: “En Corrientes la cultura es una política de Estado”

El senador nacional, Eduardo “Peteco” Vischi, participó este jueves de la inauguración de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes. En esta nueva edición destacó el evento como un símbolo del compromiso provincial con el desarrollo cultural.

“En Corrientes, la cultura es una política de Estado y está al alcance de todos”, afirmó durante el acto de apertura.

“ArteCo es un encuentro muy prestigioso a nivel nacional y un punto de convergencia para artistas, galeristas y gestores culturales. Es fundamental valorarla y sostenerla, especialmente por su carácter gratuito y abierto al público”, expresó el legislador, reforzando la importancia de garantizar el acceso democrático a las expresiones culturales.

La actividad tuvo lugar con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, la presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia, Beatriz Kunin, y el director de Cultura del Senado de la Nación, Daniel Abate.

En ese marco, Vischi hizo entrega del diploma que certifica la declaración de ArteCo como muestra de interés cultural por parte del Senado de la Nación, subrayando su valor como plataforma de visibilidad para artistas locales y regionales.