Valdés encabezará los actos oficiales la Revolución de Mayo

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, presidirá este domingo los actos oficiales por el 25 de mayo. El acto se da en el marco del aniversario Nº 215 que se desarrollarán en distintos puntos emblemáticos de la capital provincial.

Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con el tradicional toque de diana en la residencia oficial del mandatario, acompañado por integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo.

Luego, a las 8.30, las autoridades se trasladarán a la plaza 25 de Mayo, donde se realizará el izamiento del Pabellón Nacional. Minutos después, a las 8.45, se colocarán ofrendas florales al pie del monumento al General José de San Martín, en un gesto de homenaje a los próceres de la independencia.

A las 9, en casa de Gobierno, Valdés recibirá el saludo protocolar de funcionarios y representantes institucionales. A continuación, a las 9.30, el mandatario asistirá al solemne Tedeum que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ceremonia religiosa tradicional en cada aniversario patrio.

La jornada culminará con el desfile cívico-militar, previsto a partir de las 10.15 en la costanera Sur, con la participación de fuerzas armadas, de seguridad, estudiantes, instituciones civiles y agrupaciones tradicionalistas.