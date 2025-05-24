¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Luto

 Valdés expresó sus condolencias por el fallecimiento de la intendente de San Cosme

La jefa comunal, Giovanna Morales Maciel, falleció en horas de la madrugada luego de estar internada por una descompensación. 

Por El Litoral

Sabado, 24 de mayo de 2025 a las 10:34

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Giovanna Morales Maciel, intendente de la localidad de San Cosme.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial transmitió un mensaje de condolencia a la familia de la funcionaria y a toda la comunidad sancosmeña.

“Ante la triste noticia del fallecimiento de Giovanna Morales Maciel, intendente de San Cosme, la despido con profundo dolor. Envío mis condolencias a Verónica, su familia y toda la comunidad sancosmeña”, escribió Valdés, lamentando la pérdida de quien estaba al frente del municipio. 

La noticia generó consternación en el ámbito político y social de la provincia, donde Morales Maciel era una figura reconocida por su compromiso con el desarrollo de San Cosme y su cercanía con los vecinos. Su repentina partida deja un profundo vacío en la gestión local y en quienes compartieron con ella el trabajo diario por la comunidad.

