Valdés inauguró servicio de hemodiálisis en el Hospital San José

En un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quedó oficialmente inaugurado el nuevo servicio de hemodiálisis del Hospital San José de Paso de los Libres.

La puesta en funcionamiento de este espacio representa un avance clave para la atención médica en el interior de la provincia, y fue acompañado por una inversión superior a los $150 millones en obras y equipamiento de última generación.

El acto incluyó el tradicional corte de cintas y una bendición a cargo del sacerdote Nahuel Esmoris. En su discurso, el gobernador Valdés destacó el valor estratégico de descentralizar la salud pública: “Una persona que necesita dializarse debe hacerlo tres veces por semana. No contar con el servicio en su ciudad implica trasladarse 300 o 400 kilómetros para salvar su vida. Este nuevo servicio es humano, es justo, y es un paso importante”.

El mandatario también remarcó que esta iniciativa forma parte de una estrategia provincial para dotar de mayor complejidad a los hospitales del interior. En ese sentido, adelantó que se proyecta sumar próximamente el servicio de hemodinamia al Hospital San José, lo que implicará nuevos desafíos en infraestructura y recursos humanos.

Valdés repasó además el esfuerzo del Gobierno provincial durante la pandemia, cuando el sistema público de salud sostuvo la atención con recursos propios y organización centralizada: “Mostramos la fortaleza del sistema público, pero debemos caminar hacia un modelo mixto, donde lo complejo también esté al alcance del sistema estatal”.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, valoró el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador: “Hoy los pacientes de Paso de los Libres que antes eran trasladados de forma precaria ahora podrán recibir diálisis en condiciones adecuadas, en un espacio moderno y equipado”.

Por su parte, el doctor Darío Zapata, encargado del gerenciamiento del nuevo servicio, señaló que “esto es un ejemplo claro de equidad: que todos los ciudadanos accedan a la misma calidad de atención sin importar su lugar de residencia”.

La directora del hospital, Susana Espinoza, también expresó su satisfacción: “No se trata solo de una obra. Es el resultado de una gestión que nos impulsa a modernizarnos y mirar al futuro”.

Detalles de la obra

La construcción del Servicio de Hemodiálisis incluyó demolición de estructuras previas, movimiento de tierra, montaje de estructuras de hormigón, instalaciones sanitarias, eléctricas, contra incendios, colocación de cielorrasos, carpintería, pintura, entre otros trabajos técnicos. También se incorporó un sistema de aire acondicionado alimentado por grupo electrógeno.

El equipamiento recibido por el hospital incluye un sistema de ósmosis inversa para tratamiento de agua, tanque ozonizador automático, cinco máquinas de hemodiálisis, cinco sillones y una balanza electrónica, entre otros elementos clave para el funcionamiento del servicio.

Con este nuevo avance, Paso de los Libres se suma a la red de hospitales del interior con servicios de alta complejidad, evitando derivaciones innecesarias y fortaleciendo el acceso equitativo a la salud para todos los correntinos.