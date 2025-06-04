Corrientes: los 73 municipios que votarán el 31 de agosto y los que no

Se confirmó que el 31 de agosto 73 de 77 municipios correntinos elegirán intendentes y concejales. La novedad es que Esquina no adhirió la decreto provincial y que Cecilio Echeverría, San Isidro, Cazadores Correntinos, las nuevas comunas votarán por primera vez, pero no lo harán El Caimán, Islas Malvinas y Manuel Derqui, en estas últimas siete hay un interventor designado por el Gobierno debido a que fueron declaradas municipios en los últimos años.

El municipio El Caimán, en el departamento San Miguel, fue el último que se creó mediante ley provincial en 2023 y se designó a Pedro Vega como comisionado interventor. Sus límites son: al oeste, el municipio de Santa Rosa, y al norte, este y sur, el municipio de San Miguel. Tiene 3500 habitantes.

Antes, en 2023, se creó el municipio Malvinas, ubicado en Esquina.Malvinas es un poblado ubicado a 85 kilómetros de Esquina, de la que dependía hasta la actualidad, y se ubica a más de 120 kilómetros de otras ciudades de importancia. Se encuentra en la Cuarta Sección de Esquina y limita con Goya, Sauce y Curuzú Cuatiá.

Antes, en 2022, fue creado Derqui y Fabián Gutiérrez es el delegado interventor. Pese a los avances en la organización del nuevo municipio, no votará este año y deberá esperar otros 4 años más.

Las demás comunas irán a las urnas el 31 de agosto, día en el que se elegirán 73 intendentes, 237 concejales, 9 convencionales constituyentes, 1 juez de faltas y un defensor de los vecinos.

La sorpresa de la convocatoria la dio el municipio de Esquina, cuyo intendente es el peronista Hugo Benítez, quien ya no puede ser reelecto y que aseguró tenía una alianza con el gobernador Gustavo Valdés. Hay quienes aseguran que integrará la lista de candidatos a diputados de Vamos Corrientes, la alianza oficialista.