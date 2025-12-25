¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Está internada

Una nena de 12 años fue alcanzada por una bala perdida mientras festejaba Nochebuena

La nena se encuentra grave en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. El agresor no ha sido identificado.
 

Por El Litoral

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 11:25

Una nena de 12 años se encuentra en grave estado tras recibir una bala perdida durante la madrugada en Ramos Mejía. La menor ingresó alrededor de las 6 de la mañana a la guardia del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, donde fue internada en terapia intensiva con una herida de arma de fuego.

Según pudo saber TN, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada. La nena fue asistida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios y luego trasladada al sanatorio para una atención de mayor complejidad. Familiares permanecen en el hospital, mientras se aguarda un parte médico oficial.

