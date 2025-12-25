Presupuesto 2026: alerta en el gobierno por un artículo vinculado a educación

Javier Milei prepara un plan ante posibles cambios en el Presupuesto 2026 y envía a la mesa política al Senado. El presidente tiene previsto ampliar las sesiones extraordinarias hasta la primera semana de enero en caso de que la oposición imponga modificaciones sobre el proyecto y deba volver a la Cámara de Diputados.

“Puede pasar cualquier cosa”, expresan en Nación. Es por eso que integrantes de la mesa chica seguirán desde el Congreso la sesión en la Cámara Alta de este viernes con la intención de poder activar negociaciones en caso de ser necesario. Se trata del jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En el Gobierno no descartan la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguran que no le pedirán autorización a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para poder ingresar a las dependencias de la Cámara Alta. Se trata de uno de los puntos que generó tensión durante la visita de funcionarios a la asunción de los senadores.

La prioridad del Ejecutivo es que la iniciativa logre sanción completa antes de que el Tesoro deba afrontar los vencimientos del 9 de enero por más de US$4000 millones. El primer mandatario les bajó la orden a sus cercanos de que el proyecto se vote finalmente como salió de Diputados, pero en su entorno advierten que no están confiados en poder evitar nuevas modificaciones impulsadas por la oposición.

El Gobierno reconoce que no cuenta con las mismas adhesiones para la votación de todos los capítulos del Presupuesto

Los interlocutores de la Casa Rosada aseguran que tienen más de 40 votos para la sanción en general, pero reconocen que no cuentan con las mismas adhesiones para la votación de los capítulos y de su articulado. Descartan por el momento admitir concesiones en el texto o acompañar propuestas de aliados, como cambios en el artículo 30.

Se trata del texto que dispone la derogación de normas que fijan pisos obligatorios de financiamiento en educación, ciencia y tecnología y defensa. Propone eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional -que establece que el gasto educativo consolidado no puede ser inferior al 6% del PBI- junto con normas del financiamiento de la ciencia y la tecnología que fijan metas graduales de inversión y establecen la distribución de fondos.

La mesa política de Balcarce 50 desistió finalmente de avanzar con una contrapropuesta por el capítulo 11 del Presupuesto, que fue rechazado por la Cámara de Diputados y contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, mantuvo negociaciones con senadores, pero no obtuvo acompañamiento para blindar los cambios.

Es por eso que el Ejecutivo prepara mientras un decreto para reasignar partidas para no incurrir en déficit en caso de que el proyecto logre sanción completa. Lo está trabajando el equipo del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que tiene las atribuciones para redistribuir fondos. En Nación advierten que implementarán los aumentos de acuerdo a su interpretación del alcance de las normas.

