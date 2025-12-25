Milei confirmó su presencia en el próximo foro de Davos en enero

Desde las residencia de Olivos, donde recibió la navidad acompañado de sus perros después de pasar tiempo con su hermana Karina, el presidente Javier Milei ratificó este jueves que participará en el Foro Económico Mundial que se realiza en enero en Davos, Suiza.

"Fenómeno barrial", escribió Milei en su perfil de la red social X al compartir el posteo en redes del Foro confirmando su presencia. Será la tercera visita del mandatario a la ciudad suiza, ya que fue en 2024, apenas un mes después de haber asumido, y volvió a ir en enero de este año.

Fiel a su estilo, y en sintonía con los discursos que dio en sus dos presentaciones anteriores, Milei apuntará contra "la agenda woke" y har una nueva defensa de lo que llama insistentemente las ideas de la libertad.

El Foro Económico Mundial se realiazará desde el lunes 18 al jueves 23 de enero y, como es habitual, Milei viajaría acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina.

El lema del foro 2026 será "un espíritu de diálogo". En esa localidad suiza se reunirán líderes mundiales de gobiernos, empresas, sociedad civil y el mundo académico para debatir sobre el futuro y abordar problemas globales y establecer prioridades.

"El programa se estructurará en torno a cinco desafíos globales clave donde el diálogo y la cooperación público-privada, con la participación de todas las partes interesadas, son necesarios para el progreso", se destaca desde la página web del evento.

El Foro de Davos le ha servido a Milei para instalar su discurso a nivel internacional. En su última exposición, el 23 de enero de este año, había denunciado que "desde estos foros se promueve la agenda LGBT", y lanzó: "Queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se auto perciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión".

En ese discurso también mencionó el caso de hombres homosexuales que fueron condenados en Estados Unidos por abusar de sus hijos adoptivos, y apuntó que "el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad", consideró que la "nefasta ideología de género" es utilizada para "cuestionar la idea misma de sexo" y criticó con dureza la "agenda sanguinaria y asesina del aborto".

Esas declaraciones de Milei llevaron a que colectivos LGTBI+ convocaran con rapidez una manifestación, que tuvo lugar el 1 de febrero y fue replicada en ciudades de todo el país y en más de una decena de países de Europa y América. La movilización principal tuvo lugar en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, para decir "basta" a los discursos de odio del mandatario.

