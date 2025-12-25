Navidad sin incidentes: la Policía de Corrientes desplegó un amplio operativo de seguridad

La Policía de Corrientes informó que durante la implementación del dispositivo de seguridad llevado a cabo en Nochebuena, no se registraron incidentes en la capital correntinal.

El operativo contó con la participación de más de 100 efectivos policiales pertenecientes a distintas dependencias del área capital, quienes fueron distribuidos estratégicamente en diversos sectores, con especial refuerzo en zonas comerciales, bancarias y de alta concurrencia.

Asimismo, indicaron que tanto en la Costanera, como en eventos privados y locales bailables, el desarrollo de la jornada transcurrió con normalidad, sin que se registraran situaciones relevantes.

Al inicio del despliegue, estuvo presente el Gobernador de la Provincia, acompañado por el Jefe y Subjefe de la Policía de Corrientes, junto a comisarios generales, quienes brindaron las directivas sobre la modalidad de trabajo y el monitoreo en tiempo real del operativo, tanto en la capital como en el interior provincial.

Desde la fuerza detallaron que este Plan de Seguridad Integral y Coordinado, que articula recursos humanos y materiales, se ejecuta antes, durante y después de cada festividad, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.

Durante Navidad, el dispositivo se desarrolló los días 24 y 25 de diciembre, reforzando la vigilancia en comercios, bancos y cajeros automáticos.

Finalmente, se informó que el mismo esquema de seguridad será replicado para los festejos de Año Nuevo, los días 31 de diciembre y 1 de enero, con una presencia policial que se incrementará de manera progresiva en las fechas centrales y se reducirá posteriormente hasta su normalización.