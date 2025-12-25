Ya cayeron 200 mm de lluvia en la ciudad de Corrientes y habilitaron centros de evacuados

La Municipalidad de Corrientes informó este jueves que un intenso temporal de lluvia, iniciado durante la madrugada, provocó serias complicaciones en distintos sectores de la ciudad. En menos de dos horas, se registraron 180 milímetros de precipitaciones, una intensidad que generó la saturación de los desagües pluviales.

Como consecuencia, se produjeron anegamientos en varios puntos críticos, entre los que se destacan avenida Artigas, avenida Ferré y España, Cazadores Correntinos y Tacuarí, el conglomerado La Olla, Chacabuco hacia Laprida, entre otros sectores afectados.

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se encuentra coordinando acciones con cuadrillas municipales y maquinaria pesada para acelerar el escurrimiento del agua y reducir el impacto del temporal en los barrios más comprometidos.

Desde el Municipio recordaron que se encuentra habilitada la línea de atención al ciudadano 147 para reportar emergencias o situaciones de riesgo. Además, en articulación con el Gobierno de la Provincia, se reactivaron los Centros de Evacuados para contener y asistir a las familias afectadas por las inundaciones.

Actualmente, funcionan como espacios de resguardo la Escuela N° 345 del barrio Laguna Seca y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios Anahí, San Ignacio, Ciudades Correntinas y San Antonio.

Las autoridades indicaron que el pronóstico prevé lluvias durante toda la jornada, por lo que recomiendan a los vecinos evitar circular, extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.