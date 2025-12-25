Corrientes: detuvieron a un hombre buscado por robos de dinero en Capital y el interior

La Policía de Corrientes informó este jueves que lograron detener a un hombre que era intensamente buscado por su presunta participación en entraderas a comercios y robos de dinero ocurridos tanto en la capital de Corrientes como en el interior provincial.

La detención fue el resultado de una labor investigativa, lo que permitió diligenciar distintas órdenes de allanamiento en el marco de las causas en trámite.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Momparler, mayor de edad, quien se encontraba requerido por la Justicia en varias causas judiciales y estaría sindicado como presunto autor de diversos hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la Dirección de Investigación Criminal, donde se continúan con los trámites de rigor correspondientes.