¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

evacuados navidad perro rescatado
evacuados navidad perro rescatado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Varios delitos

Corrientes: detuvieron a un hombre buscado por robos de dinero en Capital y el interior

La detención se concretó tras una serie de allanamientos realizados por la Dirección de Investigación Criminal con apoyo del grupo PAR.

Por El Litoral

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 08:02

La Policía de Corrientes informó este jueves que lograron detener a un hombre que era intensamente buscado por su presunta participación en entraderas a comercios y robos de dinero ocurridos tanto en la capital de Corrientes como en el interior provincial.

La detención fue el resultado de una labor investigativa, lo que permitió diligenciar distintas órdenes de allanamiento en el marco de las causas en trámite.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Momparler, mayor de edad, quien se encontraba requerido por la Justicia en varias causas judiciales y estaría sindicado como presunto autor de diversos hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la Dirección de Investigación Criminal, donde se continúan con los trámites de rigor correspondientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD