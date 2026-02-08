El Club de la Libertad celebra su XII aniversario con figuras estelares

n Corrientes se prepara para ser, una vez más, el epicentro del debate de ideas en el nordeste argentino. En un contexto donde la discusión política cobra una relevancia vital para el desarrollo cívico, la Fundación Club de la Libertad arriba a su décimo segundo aniversario.

El próximo jueves 19 de febrero a las 19:00 hs. en el emblemático Salón Camba Cuá, del Hotel Turismo, en Corrientes Capital, estarán Agustín Laje, un escritor, conferencista y politólogo argentino, fundador y director ejecutivo de Fundación Faro, y Diego Recalde, cineasta, escritor y periodista argentino.

La Fundación Club de la Libertad es presidida por Alberto Medina Mendez sus directores son Carlos César Hernández, Ricardo “Caito” Leconte Carlos Moratorio, Thor Scheihing y José Edgardo Carballo Sawula.

El Club de la Libertad se ha consolidado como el centro de pensamiento (think tank) más activo de la región, habiendo superado el hito de las 1.000 actividades realizadas.

Su labor institucional integra desde encuentros de gran escala, como los Congresos de Economía Regionales, que han traído a figuras de gran importancia como el presidente de la nación, ministros de economía, políticos, economistas, entre otros, hasta espacios de análisis periódico como sus tradicionales 'desayunos de coyuntura'. Asimismo, el Club ejerce una función de preservación histórica, dedicada a rescatar y reivindicar sistemáticamente a aquellas figuras cuyos aportes fueron fundamentales para cimentar las bases de una sociedad libre.

Este aniversario, sin embargo, tendrá un matiz diferente. Será imposible llenar el vacío físico que deja la reciente partida de Enrique Arduino, fundador y motor espiritual del Club de la Libertad. Aunque el Club pierda su presencia física, su espíritu de "tesón permanente" quedará impregnado en cada actividad.

Para inscribirse al aniversario:

http://bit.ly/clubeventos

O comunicarse con la Fundación, enviando un mensaje al 3794-602694 o por mail a [email protected]