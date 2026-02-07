Gol correntino en la histórica goleada que le propinó Tigre a River

Tigre goleó a River en el Monumental 4 a 1 con un tanto del correntino David Romero. El encuentro correspondió a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y se jugó en Monumental que se expresó con cantos y silbidos hacia los jugadores locales.

Tiago Serrago, Romero e Ignacio Russo Cordero en dos oportunidades marcaron los goles de Tigre que logró un histórico triunfo que le permitió mantener su invicto y trepar a lo más alto de la Zona B con 10 puntos.

El gol de River Plate lo hizo Lautaro Rivero sobre el cierre del juego. En el equipo que dirige Marcelo Gallardo se fue expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo, Fausto Vera.

River volvió a recibir cuatro goles en su cancha después de casi una década. La última vez había sido el 11 de diciembre de 2016 contra Boca Juniors (2-4).

El resultado abultado caldeó los ánimos en las tribunas, y los hinchas se hicieron escuchar. En el primer tiempo, ya se había entonado el clásico cántico “movete River, movete...”. Ya con el marcador liquidado, comenzó a escucharse “Jugadores...”, en una clara reprobación a la producción colectiva del conjunto de Gallardo.

El equipo de Gallardo mostró gruesos errores defensivos y en el ataque no tuvo claridad para desnivelar. En el complemento fue claramente superado y recién sobre el final llevó peligro hacia el arco rival.

El correntino Romero (22 años) fue una de las figuras del encuentro. Además de marcar el segundo gol del partido, colaboró en las otras conquistas y nunca pudo ser controlado por los defensores locales.

River Plate volverá a jugar el próximo jueves desde las 21:15 en La Paternal contra Argentinos Juniors, mientras que Tigre volverá a presentarse el mismo día a partir de las 19 contra Aldosivi en Victoria.