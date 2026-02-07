JP Valdés se reúne por primera vez con Caputo y lleva una agenda de reclamos

n El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, espera al gobernador Juan Pablo Valdés el lunes a las 10 en su despacho. Será la primera reunión del mandatario correntino con el hombre fuerte del presidente Javier Milei.

El gobernador anunció que le llevará a Caputo los reclamos por la situación de la industria textil y forestal de Corrientes.

Además del pedido de cancelación de las deudas que la Nación tiene con el Instituto de Previsión Social, entre otros.

Volverá a ser parte de la gestión la posibilidad de una compensación de esas deudas con la entrega de los predios del exRegimiento de Infantería 9.

También se hablará del puerto de Ituzaingó: la urgencia de su habilitación y la posibilidad de que los trabajos en la Hidrovía contemplen el refulado de esa zona del Paraná.

"Vamos a contarle también la política de Parques nacionales que tiene Corrientes, que le cobramos cero impuestos a la industria y escasas o nulas tasas municipales", anticipó en declaraciones a Radio Dos.

Y en este sentido manifestó que “está da bueno conversar, charlar, queremos competir nuestra manera prima necesita industrialización”.

“Tenemos que dar celeridad a gestión, solucionar, adquirir las tierras desuso, como el Regimiento, el puerto y otros inmuebles que la provincia lo quiere como pago, compensación, por las deudas”, insistió.

El mandatario añora salir airoso de sus gestiones en Balcarce 50, de donde espera volver con un compromiso oficial de la Nación para saldar las deudas que tienen con Corrientes. Si logra que el gobierno central le ceda el predio del ex Regimiento de Infantería 9, JP Valdés habrá logrado algo que Corrientes añora desde 1983, cuando el entonces gobernador José Antonio "Pocho" Romero Feris le propuso a Raúl Alfonsín que le vendieran esos terrenos para construir viviendas para los correntinos. Qué son 43 años de espera.

El Gobierno provincial ya había pedido a la Nación permiso para abrir una via en medio del predio, para descongestionar el tránsito y que la calle Moreno tenga salida a la costanera.

