Mandiyú se reconstruye para el 2026 con un nuevo objetivo

El Deportivo Mandiyú se reconstruye para el 2026. La dirigencia se concentrará en las obras en su sede, por lo tanto el inicio de la temporada será con un plantel sin grandes figuras hasta que llegue el Regional.

La conducción técnica seguirá en Fabián “Bocha” Ponce. El DT sabe que en el inicio del año deberá construir el equipo con jugadores de las inferiores y la reserva.

Muchos de los referentes del plantel de primera se fueron aunque confían en sumar valores claves para la primera parte del año hasta que llegue el nuevo Regional Federal Amateur.

La primera señal de lo que será el 2026 para Mandiyú se dio con su baja para jugar el Provincial de primera división. El actual campeón optó por no ser parte del certamen que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

La segunda, y la que más golpeó a sus simpatizantes, fue la despedida de su capitán, Guillermo Barreto.

“Gracias por todos los buenos y malos momentos que me tocó vivir en el club más grande del Nordeste. Me hubiera gustado irme con el objetivo cumplido, pero bueno, no se pudo y así es el fútbol”, expresó el goleador que fue clave en la triple corona que logró Mandiyú en el 2025, aunque por una lesión prácticamente no fue parte del Regional.

Las bajas en el plantel que participó del campeonato que organiza el Consejo Federal siguieron y se destaca el pase del delantero Lautaro Mendoza a Boca Unidos para jugar el Federal A.

Además, Héctor Zabala se incorporó a Huracán de Ingeniero White; mientras que Facundo Lallana, Hernán Valenzuela y Gonzalo Ramírez se incorporaron a Lipton.

En tanto que los jugadores que llegaron como refuerzos para el Regional, la mayoría volvió a sus respectivos clubes o cambiaron de aire.

“Ahora vamos a trabajar más con los chicos de la reserva e inferiores”, reconoció Ponce de cara a la pretemporada que dará inicio este lunes en el predio de Odontólogos.

“Tenemos una lista tentativa, además muchos quieren ir a probarse al club”, reconoció el DT. José Sánchez, José Monzón, Ticiano Martínez y Mariano Giménez son los jugadores que quedarían para arrancar la competencia liguista.

“Se estuvo trabajando durante todo el año en el propio predio del club. Me dijeron que para abril estarían disponibles las tres canchas de entrenamiento.

Por eso no vamos a participar del Provincial este año, para ahorrar dinero y aguardar una invitación, de ser necesario, para el próximo Regional”, adelantó Ponce en declaraciones que realizó a Fórmula Tuerca.

A la hora de hacer un balance, no dudo en sentenciar: “Hicimos un gran año, ganamos muchos torneos, la Liga local, el Provincial, pero perdimos lo más importante que era el Regional”.

La competencia para Mandiyú comenzará con la Copa de La Liga que dará inicio el último fin de semana de febrero. Luego llegará el Oficial capitalino y después se volverá a “rearmar” para estar en el Regional.

Mandiyú trabaja sin pausa en el predio que tiene en Santa Catalina. Se avanza en la construcción de la cancha con la instalación de aspersores y el sembrado. El siguiente paso es la construcción de los vestuarios.