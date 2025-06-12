Corrientes tendrá un fin de semana largo con chamamé, freestyle y recorridos guiados

Se viene un fin de semana largo y desde la Municipalidad de Corrientes se organizó una variada agenda de actividades que se desarrollará desde el viernes al domingo. En diferentes espacios al aire libre se podrá disfrutar de recorridos guiados, ferias, maratones, encuentros literarios, homenajes a poetas, competencias de freestyle y la clásica peña chamamecera.

El viernes, la tradicional Feria de Artesanos tendrá lugar, de 9 a 22, en la plaza Cabral, como siempre con una amplia variedad de creaciones únicas y productos locales. Mientras que el sábado y domingo, en el mismo horario, se trasladará a Costanera Sur y Las Heras, brindando una oportunidad para disfrutar del paseo junto al río y descubrir piezas únicas realizadas por emprendedores locales. Se podrán adquirir productos en cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y floricultura. Si aún no te decidiste por un regalo para papá, esta es una excelente opción.

Desde las 17 en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542) se realizará el torneo de freestyle “Buscando el Punch” Regional SMC. En esta ocasión, los asistentes podrán colaborar con un alimento no perecedero que será destinado para el comedor “Piecitos descalzos”.

Asimismo, de 19 a 20.30 en la Casa Molinas (Pellegrini 937) se llevará adelante un homenaje y reconocimiento a poetas de la ciudad de Corrientes. Este encuentro se convertirá en una excelente oportunidad para celebrar la palabra y distinguir la trayectoria de autoras correntinas como Norma Bruno, Elena Flores, Daniela Ortellado y Carmen Lencina.

FREESTYLE, MARATONES Y RECORRIDOS

El sábado 14 se desarrollará, desde las 16,30, la Final Nacional de Supremacia MC Argentina 2025 (competencia de freestyle) en el parque Camba Cuá (zona piletón). Host: Grazzo, Ceci Host y Fura; Dj: Hei Zenh, y jurados: Manaoso, Stoll, Ele.

Desde las 16, será el turno de una nueva edición de las Maratones Barriales. En esta ocasión en la plaza Semhan (Fray Ignacio María Marti y Porta, esq. Calle Cura Brochero) del barrio Independencia. Más de 400 corredores participarán por circuitos acompañando a las diferentes categorías participativas y competitivas. También se suman personas con discapacidad. Se trata de un evento deportivo e inclusivo, que busca ser de recreación, diversión y saludable. Inscripción gratuita: bit.ly/MaratonesBarriales25

A partir de las 18, tendrá lugar el tradicional recorrido guiado por los atractivos de la ciudad en el marco del programa “Descubrí Corrientes”. En este caso, en la plaza 25 de mayo y alrededores con el punto de encuentro en el monumento al General San Martín. La temática será: historia, patrimonio y tradición.

También de 18 a 20.30 en Casa Molinas (Pellegrini 937) se realizará el encuentro literario “Noche de las letras oscuras”: Un espacio para sumergirse en relatos del género gótico con lecturas, conversaciones y climas literarios para habitar la oscuridad desde la palabra. Conducirán la actividad: Elena Flores y Luxiana Ramirez.

PEÑA OFICIAL

El domingo 15, en tanto, la Peña Oficial de la Ciudad se desarrollará a partir de las 17 en la rotonda plaza España (Av. Pujol y Carlos Pellegrini). En esta oportunidad, actuarán: el elenco municipal Selva Guaraní, Las Estrellas del Litoral, Los Hermanos Velázquez, Ricardo Cenit y su conjunto, Los Puros del Chamamé, Ariel Gaúna y la Nueva Propuesta. Habrá además feria gastronómica y emprendedora.