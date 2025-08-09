Un tramo de la avenida 3 de Abril permanecerá cerrado por 10 días

A partir del próximo lunes a las 6 y por un período de 10 días, permanecerá totalmente interrumpida la circulación vehicular sobre la avenida 3 de Abril, en el tramo comprendido entre Sargento Atienza y la bajada del puente. La medida se debe a las tareas de construcción de la obra denominada “La Unidad”, que se desarrolla en un punto neurálgico de la ciudad.

Corte total en la avenida 3 de Abril

Solicitaron a los conductores evitar transitar por la zona durante el tiempo que duren los trabajos. La interrupción busca garantizar la seguridad de peatones, obreros y automovilistas, así como facilitar el avance de la obra sin inconvenientes.

En las últimas horas el Municipio informó en sus redes sociales: “A partir del lunes a las 6 de la mañana y durante 10 días permanecerá interrumpida la circulación por la Av. 3 de Abril entre Sargento Atienza hasta la bajada del puente por trabajos de construcción de 'La Unidad'. Por favor, evitar circular por la zona”.

Evitar la zona durante 10 días

El corte afectará uno de los principales accesos y vías de conexión de la capital y se prevé que, finalizados los 10 días de trabajo, la circulación se restablezca de manera normal, aunque no se descartan nuevas interrupciones por etapas posteriores de la construcción.