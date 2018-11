En Corrientes el bono por la AUH alcanzará a más de 130 mil beneficiarios

El Gobierno nacional anunció un bono extraordinario de 1.500 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que en Corrientes alcanzará a más de 130 mil titulares. En la Provincia, en tanto, el gobernador Gustavo Valdés anticipó que se abonará un extra navideño y se analizan los montos. En Capital, el gremio municipal afirma que están gestionando un adicional.

El titular de la Unidad de Atención Integral (Udai) Corrientes de Anses, Ramiro Escalante, confirmó que el pago se habilitará de manera automática a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo. Se trata de 1.500 pesos por niño o niña. En Corrientes alcanzará a más de 130 mil beneficiarios.

“Se abonará en forma conjunta con el aumento del porcentaje establecido, de acuerdo con la Ley de Movilidad. Los beneficiarios no tienen que hacer nada porque el pago se hace de forma automática, con la liquidación de diciembre”, informó Escalante a Radio Sudamericana.

Este bono se suma a un pago extraordinario anterior de 1.200 pesos que se otorgó en septiembre. Según datos de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en Corrientes hay aproximadamente 130 mil beneficiarios de la AUH, más de 420 de asignaciones universales por hijo con discapacidad, y más de 2.500 beneficiarios por el plan universal de protección del embarazo.

El pago del subsidio extraordinario por un monto de 1.500 pesos, se abonará en diciembre por única vez a los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cada hijo y hasta el quinto, y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Por otra parte, el adicional de fin de año, de 5 mil pesos, también alcanzó a los empleados de la administración pública nacional, fuerzas armadas y de seguridad, organismos descentralizados y empresas públicas.

El acuerdo, al cual arribó Nación con Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) consistió en el pago del extra remunerativo, por única vez y en una sola cuota, que se abonará en diciembre. A lo cual se agregará un incremento del 10 por ciento en dos cuotas, una en enero y otra en febrero.

Por otra parte, en la Provincia, el gobernador Gustavo Valdés anunció ayer que alistan un bono navideño para los empleados estatales. Aunque no brindó detalles de montos. En tanto, se analiza cuál será el número a aportar de manera extraordinaria para fin de año.

Actualmente, el Gobierno provincial paga dos bonos de manera mensual. Uno de los adicionales es remunerativo y consiste en 4.500 pesos. También, se incorporó una suma en negro de 500 pesos. El plus extraordinario se sumaría a los dos ordinarios. Se abonará en al menos dos cuotas, según lo anticipado.

“Habrá un bono de Navidad, que será abonado por única vez”, dijo el domingo el mandatario provincial a Radio Dos. “Estamos ahora analizando su instrumentación y estudiando la posibilidad que sea abonado en dos tramos, lo anunciaremos cuando tengamos los números más finitos”, indicó.

Corrientes se suma así al conjunto de provincias que pagarán un bono de fin de año. Entre las que pagarán figuran Santiago del Estero y La Rioja que desembolsarán 10 mil pesos; San Luis, con 9 mil pesos, según informes nacionales. También aplicarán Tierra del Fuego, con 6 mil pesos, y La Pampa con 5 mil pesos.

En el NEA, Misiones y Formosa, abonarán un plus extraordinario de 4 mil pesos.

Río Negro confirmó el pago de un adicional de fin de año.

En Corrientes, en tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se manifestaron críticos al pago de los bonos. Consideran necesario una recuperación del salario, que para este año, tendría que rondar el 45 por ciento anual, según estipulan.

En este sentido, y en contra de las políticas económicas nacionales, diferentes sectores de sindicatos estatales y movimientos sociales realizarán este miércoles a las 9,30 una conferencia de prensa en las escalinatas de la Legislatura. Además, convocan a un paro para el 8 de diciembre.

Por otra parte, gremios docentes, como Acdp y Amet, se habían manifestado a favor de un pago extraordinario. Sin embargo, éstos requerían del diálogo para avanzar en una recomposición salarial en el básico.

Municipales

Por otra parte, desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes reiteraron ayer que gestionan un bono de fin de año para los trabajadores municipales. “Creemos que es conveniente, lo estamos gestionando”, dijo ayer a Radio Dos el secretario general del gremio, Rodolfo Medina.

Sobre el monto que solicitarán, el sindicalista explicó que “es discrecional de cada administración”. No obstante, indicó que gestionarán “de acuerdo a la necesidad de los trabajadores, un bono sustentable” con el Ejecutivo municipal.