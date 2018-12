D’Onofrio confirmó la continuidad del DT

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, ratificó ayer que el director técnico Marcelo Gallardo va a continuar al frente de proyecto futbolístico de la institución “Millonaria”, donde tiene contrato hasta diciembre de 2021.

“Gallardo se consagró definitivamente como el mejor de la historia de River y va a continuar con nosotros”, indicó D'Onofrio en declaraciones a radio La Red.

Además, elogió la fórmula del trabajo del entrenador y confesó que “Gallardo no sólo sabe de fútbol, sabe formar excelentes grupos humanos, no es casual que hayan estado casi todos los campeones del 2015 acompañando al equipo”.

La ratificación de D'Onofrio se sumó a las palabras de ayer de Enzo Francescoli, manager deportivo del club de Núñez, quien adelantó que el “Muñeco”, al saludarlo en los festejos tras ganarle a Boca, le dijo: “Ahora vamos por más”.

Gallardo aseguró su continuidad en el club previo a las elecciones de diciembre del año pasado y luego firmó su contrato por cuatro años, hasta el final del mandato de la actual gestión.

D'Onofrio también se refirió a las agresiones que sufrió Tapia el pasado 24 de noviembre en el Monumental por parte de simpatizantes de River en el anillo del estadio.

“Tapia es hincha de Boca, es socio de Boca, y River no está en la AFA, y eso te puede pasar. No fue contra (Alejandro) Domínguez ni (Gianni) Infantino. Ya le mandé notas pidiendo disculpas, pero si tomábamos las acciones adecuadas aquel día, el partido se jugaba. Nunca tendría que haber ocurrido eso en el anillo, es parte del folklore del fútbol argentino y es lamentable”, apuntó D'Onofrio.