Gallardo: “El hincha de River va a exigir ganar en Abu Dhabi”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que la flamante conquista de la Copa Libertadores de América con el triunfo ante Boca Juniors en Madrid es “incomparable, eterna y no la podrá borrar nadie”.

Gallardo, en diálogo con radio Rivadavia, celebró la obtención de la cuarta Copa Libertadores para River frente al rival de toda la vida: “Este es uno de los días más felices en mi carrera deportiva, por lo que representó y el significado que tiene para todos los hinchas de River. Perdurará en el tiempo y será imborrable”.

El “Muñeco”, suspendido para los dos partidos decisivos ante Boca, catalogó como “un abrazo fuerte al corazón” de los hinchas de River, quienes se privaron de palpitar la definición en el Monumental por los incidentes al micro “xeneize” en la previa del partido.

“Después de muchas cosas vividas sabíamos que estábamos ante una oportunidad enorme de brindarle una felicidad enorme. Este no era un partido más, no era una definición más, era contra el rival de toda la vida, iba a quedar marcado para la eternidad”, insistió Gallardo.

El entrenador de River reveló que cambiaron “el chip” para el desquite en el estadio del Real Madrid para no dar ventajas ante Boca. “Teníamos que estar unidos porque era la única manera de ganar la copa, llegando de la mejor forma y con energía al día del partido. Fue la forma de defendernos como institución, equipo y al hincha de River”, indicó el “Muñeco”.

Sobre los 120 minutos de esta superfinal, Gallardo opinó: “Sabíamos que juego iba a proponer Boca: esperando y tratando de aprovechar el contragolpe. Aunque no pensamos que se iban a resguardar tanto. De entrada hubo muchos nervios y poca precisión, en los dos equipos. Un Boca cerrado nos provocó fallar en los pases. Insistimos y en el segundo tiempo nos pusimos en partido, con el primer gol que fue un golazo. Sabíamos que teníamos que seguir insistiendo, que se nos iba a dar”.

Gallardo se refirió a su colega Guillermo Barros Schelotto: “No somos amigos, pero tenemos una relación de habernos enfrentado como futbolistas, más allá de que cada uno defiende sus colores. Al final del partido lo saludé. Soy consciente del dolor que causa una derrota y soy respetuoso. Le di la mano y le hice un comentario”.

“Estar o no en el banco es algo anecdótico, porque somos un grupo de trabajo y yo me siento parte de este grupo. Venimos trabajando con una fuerza muy grande”, afirmó. Y hasta bromeó: “Ya me estoy acostumbrando”. Gallardo agradeció el esfuerzo de sus dirigidos, pero remarcó que a partir de mañana les exigirá enfocarse en el próximo objetivo, el Mundial de Clubes en Abu Dhabi.

“Esto no se termina acá. El hincha de River va a exigir ganar en Abu Dhabi, ganar en el verano y conformar un buen plantel”, señaló el ex volante de Monaco de Francia.

Por último, Gallardo confirmó que continuará al frente del equipo el próximo año, porque se siente “pleno” y catalogó como “un privilegio” el respaldo del hincha al equipo y a su persona.

River Plate derrotó a Boca Juniors por 3 a 1 en el estadio de Real Madrid, en España, y cerró ayer la serie 5-3 a su favor en la final de la Copa Libertadores.