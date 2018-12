Condenaron a dos ex directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex directivos de la empresa Ford Pedro Müller y Héctor Sibila a penas de 10 y 12 años de prisión por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de la localidad de Pacheco, durante la dictadura militar, en tanto que el ex militar Santiago Riveros recibió una condena de 15 años por los mismos hechos.

Müller recibió una sentencia por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas, y por los mismos cargos resultó condenado Sibila a doce años.

Por su parte, el ex general del Ejército Riveros fue condenado a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por “allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional, agravadas por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados”.

El Tribunal, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro, dispuso que los condenados cumplan sus penas en institutos del Servicio Penitenciario Federal cuando las condenas queden firmes en las instancias de apelación.

Los directivos de la empresa seguirán en libertad, pero Riveros permanecerá detenido en función de otras condenas que tiene por otros delitos de lesa humanidad.

En su sentencia, los jueces reafirmaron el carácter imprescriptible de los delitos que se juzgaron y rechazaron a lo largo del proceso todos los planteos de nulidad presentados por la defensa de los acusados.