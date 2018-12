Juicio por la muerte de Vanesa Saucedo: hoy podría conocerse la sentencia

Se reanuda esta mañana el juicio a Carlos Aguirre por la muerte de la bombera Vanesa Saucedo.

Está previsto en el inicio de la última audiencia la reproducción de un video de la estación de servicio que dura aproximadamente 4 minutos, en el que se puede visualizar el recorrido del autobomba minutos antes chocar contra la vivienda. Luego, el Tribunal le dará la oportunidad al acusado de prestar declaración, ya que al principio se abstuvo.

Finalmente, cada una de las partes intervinientes tendrá 20 minutos para los alegatos. Es posible que la sentencia se dé a conocer hoy mismo cerca del mediodía.

Consultado el abogado querellante Juan Arregín sobre qué pena exigirá, manifestó que “vamos a pedir una condena por homicidio simple, entendemos que la conducta desplegada por Aguirre no es culposa en el sentido de que haya sido negligente, sino que es una responsabilidad que demuestra desprecio por la vida y eso debe ser condenado como un delito cometido con un dolo eventual, porque a pesar de todas las posibilidades él siguió adelante, no tuvo ningún tipo de reparo, no respetó la vida ajena ni la propia; merece una sanción ejemplar”.

Tragedia

El fatal accidente se produjo el 10 de marzo del 2017 alrededor de las 13.15, en las inmediaciones de calle Viedma casi Sarmiento, cerca del cuartel de Bomberos Voluntarios de Corrientes.

En ese lugar, el conductor del camión de bomberos realizó una riesgosa maniobra al doblar velozmente en una de las esquinas, cuando una de las ruedas se habría bloqueado.

El hecho terminó en tragedia cuando el vehículo se incrustó contra una de las casas, derribando gran parte de su estructura. Por fortuna, las persona que viven allí no estaban en ese momento. El saldo fue el fallecimiento en el acto de Vanesa Saucedo, una joven voluntaria de 35 años. Además, otros dos bomberos resultaron heridos, entre ellos el propio conductor del vehículo, Carlos Aguirre, quien estuvo internado en el Hospital Escuela, donde los médicos le brindaron todo tipo de asistencia.