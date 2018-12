La UCR advierte sobre “una oposición más extremista” e “irresponsable”

El gobernador Gustavo Valdés y el ex gobernador y senador provincial Ricardo Colombi, ratificaron ayer su apoyo a las nuevas autoridades radicales de la ciudad de Corrientes, que asumieron con un acto el club San Martín. Allí, los máximos líderes radicales de la provincia plantearon el fortalecimiento de la “alianza social y política que construimos en los últimos tiempos” y defender al Gobierno nacional que “necesita más tiempo para encauzar al país”.

La cancha de básquet del club San Martín colmó sus instalaciones de militantes radicales que acompañaron la asunción de sus nuevas autoridades capitalinas: Alejandra Seward en el Comité de “mayores” e Iván Molina en el de la Juventud, como así también los secretarios, vocales y delegados que respectivamente los acompañarán en el periodo 2018-2020.

El acto fue sencillo, pero con conceptos políticos claros que marcan el rumbo de la UCR para el próximo año electoral en la provincia de Corrientes.

Tras firmar las actas respectivas y recibir diplomas, además de Seward y Molina, también hablaron el presidente saliente del Comité Capital, Norberto Ast y el senador provincial Sergio Flinta que este sábado dejará su lugar como presidente del Comité Central a Colombi.

El ex gobernador trazó el horizonte que avizora para el radicalismo correntino al advertir que “la tarea no va a ser fácil (el año que viene), porque vamos a entrar en una etapa similar a la que vivió Alfonsín”.

En este sentido, interpretó que “vamos a transitar los tiempos que vienen con una oposición mucho más extremista, porque ven que por mucho tiempo no van a ser Gobierno en la ciudad ni y en la provincia, lo que los va a llevar conductas irresponsables”.

Por ello, el próximo presidente de la UCR pidió “militancia y prepotencia de trabajo”, confiando en que Seward “sabrá llevar al partido por ese camino” y garantizando que “nosotros vamos a estar juntos, porque así nadie nos va a derrotar”.

Luego, Colombi pidió también que “defendamos al Gobierno nacional, que necesita más tiempo para encauzar al país”, considerando que “hay que saber enfrentar las situaciones con coraje”.

“Estar en un cargo ejecutivo no es para tibios y nosotros sabemos lo que hay que hacer”, arengó.

En tanto, para cerrar el acto, Valdés sostuvo que “un gobierno tiene que ir de la mano con su comité central al igual que en cada uno de los pueblos, como así también de la mano con esta alianza social y política que construimos en los últimos tiempos”, por lo cual consideró que “es necesario tener una UCR fortalecida”. En este sentido expresó su confianza al asegurar que “no me cabe duda que nuestro partido está en muy buenas manos”.

“Tuvimos hasta ahora una excelente gestión partidaria que continuará con Alejandra Seward y Ricardo Colombi, apuntalando a la ciudad y a la provincia de Corrientes”, afirmó al respecto. No obstante, el Gobernador no dejó de expresar cuál es la impronta que quiere para el radicalismo que lo apoya, entendiendo que “tiene que ser un partido que recepte las nuevas inquietudes de la sociedad, de los jóvenes, de las mujeres, de la diversidad” y planteó que “tenemos que ser un radicalismo que abra sus puertas a los nuevos pensamientos”.

Fue así que Valdés pidió “mirar para adelante” para “trabajar apuntalando al intendente Eduardo Tassano, estando en cada uno de los barrios” y “luchar por los desposeídos de derechos”, con el convencimiento de que “el desarrollo de nuestra provincia es posible”.