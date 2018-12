Robaron costosa guitarra a reconocido chamamecero

El reconocido guitarrista Fabio Acevedo denunció el robo de su costoso instrumento musical, que estaba dentro de su automóvil.

En contacto con El Litoral, el emblemático integrante del grupo Los de Imaguaré relató que “siempre bajo mi guitarra para evitar este tipo de cosas” y agregó que “soy docente en el -Colegio- Liceo Ferré y hoy -por ayer- teníamos reunión y andaba a las apuradas. Bajé del auto a eso de las 9 y a las 13.15, cuando volví, ya me encontré con el hecho”.

Explicó que tiene un Chevrolet modelo Agile color blanco, con vidrios polarizados. “La guitarra estaba donde se apoyan los pies justamente para que no se vea. Al parecer se acercaron al vehículo y ahí la vieron. Rompieron uno de los vidrios traseros del lado derecho y se llevaron mi guitarra”, lamentó Acevedo, quien comparó: “El instrumento era ya como una parte de mí”.

Recordó que su guitarra tiene características especiales: “Es una Takamine EG 128 C electroacústica que la compré en 2008, o sea hace 10 años, con un estuche rígido de color negro que además contaba con un protector de púa transparente”.

Colegas afirmaron que esta guitarra es única en esta parte del país, lo cual constituirá un limitante en caso de que los delincuentes busquen venderla.

Además, “tiene una característica que la hace única, un orificio en la parte de la caja donde se apoya el codo. Hace un tiempo tuve un pequeño accidente doméstico y se me perforó ahí, pero como no afectaba la acústica nunca la hice arreglar”, contó.

Zona

El lugar del robo fue por calle Vélez Sarsfield casi Yrigoyen. Ahora la investigación policial se concentra en tratar de hallar pistas de los ladrones.

Hay comercios en los alrededores que tienen cámaras de seguridad y, teniendo en cuenta que sucedió a plena luz del día, creen que podría verse algo. A pocos metros hay una empresa recaudadora de caudales, también una panadería justo frente al sitio donde sucedió el robo.

En tanto, Acevedo se mostró confiado de recuperar su instrumento al señalar “hay buena energía de todo el mundo para que aparezca mi guitarra. Los colegas se han solidarizado, también los medios me han llamado y así muchos amigos que se ofrecieron a darme una mano”.

En cuanto al o los delincuentes, sostuvo que “seguramente no tienen ni idea quién soy yo y tampoco qué se llevaron. Cuando vean todo, seguramente la van a hacer aparecer”, remarcó.