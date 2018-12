Una mujer murió tras ser fulminada por un rayo

A raíz del fuerte temporal que afecta la Ciudad y el Gran Buenos Aires, en avenida Dellepiane Norte y Medina, dos personas, una mujer y un hombre, fueron impactados por un rayo. Hasta el lugar se acercaron ambulancias del Same que los trasladaron al Hospital Piñero, donde la mujer murió alrededor de las 14.

“Tengo dos personas desmayadas sobre el costado de la autopista, aparentemente les habría caído un rayo”, señaló uno de los agentes de la Comisaría Vecinal 9 de la Policía de la Ciudad, que tras acercarse hasta el lugar y presenciar la escena, hizo el pedido “con prioridad” de una ambulancia del Same.

En una zona de descampado y casas bajas junto a la autopista a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos de 35 años y en situación de calle, se encontraban tirados junto a la calzada.

En diálogo con TN, Alberto Crescenti, director del Same, confirmó que ayer al mediodía encontraron a las dos personas “que habían sufrido un paro cardíaco”. Luego, ambos fueron derivados al Hospital Piñero, donde la mujer perdió la vida horas después.