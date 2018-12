La comunidad como principal pilar en la escuela domiciliaria y hospitalaria

La Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 29, que trabaja en el Hospital Juan Pablo II de esta ciudad, tuvo su acto de Egresados 2018 en la tarde de ayer. En un evento muy emotivo, reconocieron a los alumnos con certificados, entregaron presentes y también hubo música.

En este marco, El Litoral dialogó con la directora de la institución, Alba Fernández, quien remarcó la ayuda de la comunidad para realizar estos eventos, pero también para cubrir necesidades cotidianas como, por ejemplo, el cambio de una lámpara. Son 22 maestros los que educan a niños que tienen algún inconveniente en su salud, algunos están internados en el Pediátrico y otros estudian en sus hogares.

“Fue un año muy productivo y de mucho trabajo. Los alumnos que tenemos anualmente son 1.200, con entrada hospitalaria y los que son domiciliarios, estos últimos son entre 50 y 60 niños. Se trabajó muy bien, con esfuerzo y voluntad, estamos finalizando el año”, comentó la directora a este medio gráfico.

A la vez, remarcó: “Agradecemos a toda la comunidad que siempre nos está ayudando, en cualquier pedido que hacemos responde, con poquito o mucho, siempre recibimos ayuda de la gente que hace que marche la escuela, seguimos adelante porque sabemos que contamos con ellos”.

La directora recordó que la educación hospitalaria es transversal a todos los niveles educativos obligatorios que hoy existen, en la Escuela N° 29 enseñan a niños de los dos primeros niveles. “Atendemos a chicos del jardín y primario pero también hacemos educación especial, de esos niños que por algún tipo de enfermedad no pueden asistir a la escuela”, continuó. “Recién tuve la respuesta de un alumno con problemas visuales, le pregunté cómo estaba y me dijo: ‘Muy bien señora directora, me estoy curando de la vista, me tengo que cuidar y me pongo las gotitas que me dijo el médico’. Esas sencillas palabras son las retribuciones impagables. La mamá de ese chico nos agradeció mucho a las maestras por la atención. Estas cosas son las que nos hacen fuerte y seguir adelante”, comentó.

En este sentido, agregó: “Más allá de la inflación y del contexto de crisis que estamos viviendo nosotros seguimos adelante por ellos, nos preocupamos para que no les falte educación y que sigan escolarizados, siempre brindando la mejor atención”.