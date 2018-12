Más actrices revelaron casos de abusos tras la denuncia de Fardín

Tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés por abuso sexual cuando tenía 16 años, se produjo una especie de efecto dominó al salir a la luz nuevas y más denuncias de abusos.

Tal es así que este miércoles se registraron 214 denuncias por abuso infantil, un 1.240% más que lo habitual. Y se duplicaron los llamados por violencia de género.

Nueve llamadas por hora. Esa es la frecuencia que registró este miércoles la línea telefónica en la que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibe consultas y denuncias de abuso sexual infantil.

Ayer no fue la excepción, ya que Eva de Dominici (23) denunció en Intrusos que a los 16 años sufrió “abuso de poder” por parte de un director, del que prefirió no dar su nombre. La actriz relató el hecho a través de un video, en el que contó que la llevó a su productora, que le ofreció consumir droga y que le pidió sacarse fotos “en tetas” para una prueba de cámara para la película. Luego de ese día, la siguió llamando insistentemente y le repetía que ella debería estar “agradecida” por la oportunidad que él le estaba dando.

Contó que nunca le contó esto a sus padres “porque tenía miedo de que armen un quilombo fatal y perder mi trabajo”. “Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato”, admitió Eva.

En el video reconoció que al principio no le creyó a Calu Rivero, a Anita Coacci ni a Natalia Juncos cuando denunciaron a Juan Darthés. “Le creí al denunciado, porque lo quería mucho, había sido un gran compañero y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo, cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien y hasta me parecía un tanto agresivo. Me daba mucha pena el denunciado porque en mi cabeza él estaba viviendo una injusticia”.

Otro caso

Indudablemente, el caso de Thelma Fardín le dio la fuerza que necesitaba María del Cerro para contar su propio calvario.

La modelo y conductora tomó el valor de contarle primero a su pareja, Meme Bouquet, y luego a todo el público a través de la pantalla de ShowMatch, que ella también había sido víctima de abuso sexual cuando tenía apenas 11 años.

“Me voy a animar a hablar de algo que no lo sabe ni Facu (Mazzei, su partenaire), no lo sabe Carlita (la coach). Fueron dos días muy difíciles para mí, por todo lo que pasó con Thelma, no puedo creer estar hablando de esto en televisión. Después de que pasó lo de Thelma, empezamos a hablar del tema con Meme y ahora lo puedo contar. ahora Facu y Carlita van a entender por qué estaba tan desconcentrada”, arrancó su relato.

“Me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, a todas las mamás que tienen hijos chiquitos y que si bien yo fui una chica que fui recontracuidada, me pasó y le puede pasar a todas las mujeres y me parece que es momento de que todas las mujeres lo digan, para que no pase nunca más”, concluyó.

Más tarde, la conductora de Los especialistas del show aclaró que “no fue violación, pero sí abuso por parte de dos personas distintas” y que sus padres se estaban enterando en ese momento por televisión.