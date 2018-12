Santo Tomé: tras audiencia sin participación ciudadana, el Concejo avaló la nueva tarifaria

Después de la aprobación en primera lectura de la nueva tarifaria que regirá en Santo Tomé, el último jueves se realizó la audiencia pública, en la que no hubo participación ciudadana. Seguidamente, en sesión extraordinaria, fue sometido a votación el proyecto del Ejecutivo que fue avalado -en segunda lectura- por la mayoría.

El recinto del cuerpo deliberativo albergó primero la audiencia establecida por la legislación vigente para que tanto ciudadanos como representantes de instituciones puedan expresar si están de acuerdo o no con los nuevos costos, e inclusive emitir sugerencias.

Si bien las opiniones vertidas no son vinculantes, los concejales pueden tenerlas en cuenta al momento de la votación en segunda lectura.

En esta oportunidad, sin embargo, no hubo ningún orador por parte de la comunidad. Por lo que sólo el nuevo secretario de Hacienda de la Municipalidad, Alvaro Acuña, expuso ante los concejales, funcionarios y medios de prensa que participaban de la audiencia pública.

Una vez concluida esa instancia participativa, comenzó la sesión extraordinaria convocada precisamente para someter otra vez a votación la tarifaria.

“La presidencia estuvo a cargo del vicepresidente primero Marcos Marelli, por lo que sólo votamos seis de los siete concejales”, contó el edil Eduardo Etchegaray, quien junto con Augusto Suaid votó en contra del proyecto. Sin embargo, como el oficialismo obtuvo el apoyo de cuatro integrantes del cuerpo deliberativo, la nueva tarifaria fue también aprobada en segunda lectura.

Contribuyentes

Consultado sobre por qué se opuso a los nuevos montos, Etchegaray expresó a El Litoral: “Según el Intendente, sólo el 22% de la población paga sus impuestos, es decir que el aumento sólo significará un recargo para los que siempre pagan, porque cuando le consulté al contador si existe un plan para que los demás ciudadanos regularicen su situación, no supo darme una respuesta”.

No obstante, el edil aclaró “que ese 22% del que habló Garay (jefe comunal) tampoco lo tenemos respaldado con papeles porque desde abril que no envía las ejecuciones presupuestarias al Concejo. A pesar de que se lo intimó, sigue sin remitirlas”.

Con respecto a cuáles fueron los tributos cuyos montos se actualizaron, precisó: “Publicidad, automotor, y antenas y soportes”.