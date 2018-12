Tevez confirmó que sigue un año más en el Xeneize

Ya con la salida de Guillermo Barros Schelotto confirmada y en un momento difícil para Boca, Carlos Tevez dio una buena noticia: ratificó que seguirá jugando con la camiseta azul y oro.

“No me voy a ir en estos momentos que el hincha está sufriendo, queremos demostrarles que podemos ganar la Libertadores”, aseguró el “Apache” en diálogo con radio La Red.

“Tengo un año más de contrato, no me meto con quién viene, quién no viene, quién se va, quién no se va. Trato de disfrutar de la familia, quiero estar entero, bien, mejor que nunca, eso quiero en este momento”.

Y, al igual que Barros Schelotto en su despedida, Tevez también destacó el respaldo del hincha de Boca: “El hincha en todo momento apoyó, fue al hotel (en Bs. As. y Madrid). Me quedaré corto con cualquier cosa que diga, por eso me da fuerzas para seguir. Uno puede retirarse y estar tranquilo con la familia pero decido seguir, ahora somos más hinchas que nunca. Más jugador que nunca”.

“El hincha de Boca es distinto, perdés una final contra tu eterno rival y al otro día salen con la camiseta de Boca mostrándole al mundo que seguís siendo hincha. El jugador se siente identificado con eso... yo más que nada”.

“Yo quiero ahora entrenarme, más que nunca hay que ganar la Libertadores en 2019, quiero estar 100% metido, no me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo, vamos a demostrar que podemos ganar la Copa, ese pensamiento tenemos los jugadores”, sentenció el “Apache”.

Con respecto al próximo entrenador de Boca Juniors, Tevez lo dejó en manos de la dirigencia y confió que “ellos harán lo mejor para el club y yo sólo prepararme para que se vea el mejor Tevez”.