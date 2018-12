Valdés: “Hay intendentes que le piden a sus senadores que no voten el crédito”

El gobernador Gustavo Valdés le apuntó ayer a los intendentes peronistas por la negativa del Partido Justicialista de aprobar el crédito de 7 mil millones de pesos que prevé el Presupuesto 2019. “No puedo creer que haya intendentes que le piden a sus senadores que no aprueben el crédito. Ese financiamiento es para hacer las obras que no le hicieron cuando su partido era Gobierno nacional”, se quejó el mandatario al cerrar el acto de asunción de las autoridades radicales.

“La verdad es que recibimos una provincia en orden, casi sin deuda, con una alianza fortalecida mirando al futuro, donde queda todo por hacerse para el desarrollo”, expresó Valdés al tomar la palabra. En este sentido, insistió en que “tenemos que seguir desarrollándonos, donde habían parques industriales formándose, los seguimos impulsando, donde había un camino rural, lo seguimos impulsando, donde teníamos desarrollo de la madera, lo tenemos que seguir haciendo, pero no lo podemos hacer solos, donde hay una construcción de una escuela, tenemos que seguir invirtiendo”.

“Pero parece que hay intendentes que a pesar que les queremos hacer la obra pública que no les hicieron cuando eran Gobierno nacional, le están diciendo a sus senadores que voten en contra de sus mismos pueblos, vaya paradoja”, se quejó el Gobernador para comenzar a referirse al actual debate legislativo para autorizar la posibilidad de créditos.

El mandatario sentenció luego que “no es la primera vez que pasa, cuando nosotros tenemos propuestas de desarrollo, nos tratan de poner el pie”. Y argumentó que “las propuestas de desarrollo no son para este Gobierno, necesitamos hacer infraestructura para lograr desarrollo, necesitamos que nos den la oportunidad de tener 7 mil millones de pesos, porque por primera vez el Gobierno nacional no puede tomar créditos, por lo tanto los mejores créditos que antes añorábamos del Banco Mundial, del BID y de otros organismos de crédito internacional, hoy podrían estar disponibles para nosotros el año que viene, pero para eso necesitamos la autorización legislativa como posibilidad de financiar obras que nos lleven al desarrollo”.

En este sentido mencionó “nuevos puertos en Ituzaingó, El Sombrero, Lavalle, e Itá Ibaté”, afirmando que “estas son las obras que tenemos que hacer los correntinos, porque si no, vamos a seguir viendo por mucho tiempo pasar los barcos paraguayos”. Asimismo, también se refirió a “la planta de jugos en Mocoretá o los hospitales, las escuelas”, asegurando que “para esto queremos los recursos”.

“Yo no puedo creer que hayan algunos que crean que nos sacan ventaja porque retrasan el desarrollo, no nos perjudican a nosotros, le están perjudicando al millón cien mil de correntinos que queremos crecer, desarrollarnos y tener un mejor futuro para nuestros hijos”, consideró Valdés.

Finalmente, el Gobernador sostuvo que “necesitamos esta inversión para ser la mejor provincia del norte, son muchas las cosas que necesitamos y para eso tenemos que tener un comité radical fortalecido, pero también un partido político que acompañe a este Gobierno, pero no solos, porque el éxito de la construcción de este espacio tiene que ver con la conjunción de los que pensamos igual, convocando a los que se quieran sumar para la construcción de nuestra provincia, dialogando con todos los partidos y movimientos sociales”.