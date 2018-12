San Martín perdió como local frente a Regatas Corrientes en el último clásico del año, que marcó el inicio del receso navideño de la Liga Nacional de Básquetbol para ambos planteles. Luego del traspié 88 a 81 en el Fortín Rojinegro, el entrenador Sebastián González, admitió que “Regatas jugó mejor, hay mucho para crecer de nuestro lado”.

En un balance del partido disputado el miércoles por la noche, González explicó que “ellos sacaron diferencias muy rápido y después nosotros remamos, yo creo que el primer tiempo terminó bastante ajustado, no merecíamos irnos tan cerca, Regatas había jugado mejor”. Luego agregó que “después desde el poste bajo nos hicieron algunos goles, y metieron tres triples seguidos en el comienzo del último cuarto, rompieron un partido que en el goleo se presentaba parejo, pero nosotros tuvimos muy poca efectividad y me parece que Regatas hoy jugó mejor”.

El entrenador de San Martín explicó algunos aspectos donde el rival sacó provecho y los lastimó: “No estuvimos bien defensivamente, no colaboramos bien en conjunto el segundo dribbling, algo que teníamos pautado hacer, y también nos hicieron puntos desde afuera”, relató.

Además el DT recordó que “estuvimos varios pasajes sin poder convertir, probamos de todo y no encontramos los puntos, y Regatas lo aprovechó bien”, se sinceró.

Equipo en construcción

Para el director técnico de San Martín, que llega al receso de fin de año con un récord de 3-2 en la fase regular, pese al saldo positivo, quedó claro que aún son un equipo en formación y en construcción.

“Es un equipo que jugó hasta ahora cinco o seis partidos con todos los jugadores juntos, incluido el de San Lorenzo por la Súpercopa, con pocos entrenamientos como equipo completo”, recordó el cordobés. “Por eso les dije a mis jugadores que estoy conforme dentro de todo, sabiendo que hay para mejorar y las expectativas son altas por los compromisos que se avecinan”, expresó.

“Hay mucho para crecer, este sigue siendo un equipo nuevo”, explicó González y agregó: “Es lo que mostramos, que todavía nosotros no jugamos parecido de un partido a otro ni en el mismo partido; nos está costando tener regularidad o tener más aceitadas las soluciones a los planteos de los rivales”.

El plantel de San Martín se completó pocos días antes del comienzo de la fase regular de la Liga con las llegadas de Gabriel Junior Peralta y Milos Petkovic, sumados a Michael Hicks y Jeremiah Wood, quienes se habían sumado apenas semanas antes.

El calendario del Rojinegro post receso de fin de año marca ocho presentaciones por Liga Nacional en enero y para el primer fin de semana de febrero su participación en Valdivia, Chile, por Liga de las Américas.

“Es muy duro lo que se viene en Valdivia, pero tenemos igualmente ocho partidos antes de jugar ese cuadrangular y en la Liga hay que estar atentos, tenemos tres de visitante y después cinco de local antes de viajar a Chile”, repasó el director técnico.

Los primeros dos juegos de 2019 para San Martín serán en Buenos Aires el viernes 7 y domingo 9 de enero ante San Lorenzo y Boca Juniors. Al cabo del primer mes del año, entre el 1 y el 3 de febrero jugará en Chile por la Liga de las Américas nuevamente ante el Ciclón de Boedo, Mogi Das Cruzes (Brasil) y el local Animas de Valdivia.