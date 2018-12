Alumbrado: alistan 100 tableros y evalúan dónde colocarán los primeros 300 focos LED

Luego de que la Provincia haga entrega de lámparas led y otros insumos, el Municipio capitalino inició algunos trabajos en materia de alumbrado público en diferentes zonas de la ciudad. Por el momento, las tareas se encuentran en etapa preliminar y las mejoras comenzarían a materializarse recién dentro de un mes aproximadamente.

Consultado sobre esta situación, el secretario de Infraestructura de la Comuna, Nicolás Diez señaló que “se está trabajando en los talleres con el armado de los tableros que se van a colocar en varias de las zonas que tienen mayores inconvenientes”.

De esta manera, los operarios se encuentran ensamblando cerca de 100 comandos que son los que controlan el funcionamiento de las luminarias. “Laguna Seca y Mil Viviendas son los sectores con más dificultades porque tienen muchas peatonales”, indicó Diez a este matutino.

Estos tableros aún no serán instalados, ya que culminarán primero con el armado de los mismos. Según estiman desde el Municipio, serían puestos en los barrios hacia finales de enero, teniendo en cuenta el tiempo que demanda su montaje.

Con esta intervención esperan mejorar el alumbrado de plazas y espacios públicos en general; ya que aseguran que muchos de los problemas no se dan por falta de lámparas sino por fallas en los comandos que suelen ser víctimas de vandalismo. “Se van a colocar a una mayor altura para evitar que los rompan”, aseguró Nicolás Diez al respecto.

Lámparas

El Gobierno provincial entregó a la Comuna, entre otros productos, las primeras 300 luminarias led. Los nuevos focos serán colocados exclusivamente en avenidas capitalinas, aunque no se definieron aún las zonas específicas.

Al respecto, el secretario de Infraestructura comentó que “estamos analizando dónde se van a instalar; buscaremos darle prioridad a los sectores con más inconvenientes y de mayor circulación vehicular”. No se definieron todavía los plazos para el inicio del recambio de lámparas, aunque aseguran que la idea es comenzar lo antes posible.

Mientras tanto, el Municipio evalúa junto con la Dpec las obras necesarias, ya que en algunas áreas serán necesarios trabajos complementarios. “En ciertos sectores habrá que readecuar el tendido eléctrico porque estas lámparas son de una tecnología distinta”, afirmó Diez.

Los focos que se retiren de las avenidas serán destinados a los barrios, más precisamente a los sectores donde existen reclamos de vecinos por esta cuestión. Son varios los reclamos vecinales que se suman con pedidos de más y mejor iluminación. En la zona de La Olla, San Gerónimo, Esperanza y en la zona céntrica exigen trabajos al respecto, alertados por las situaciones de inseguridad que se repiten en parte, por la falta o escasez de alumbrado público.

Se espera que a partir del acuerdo firmado entre la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y el Municipio capitalino se den algunas mejoras en la iluminación, renovando, además, las lámparas que en algunos casos se encuentran con fallas o agotadas.

Además, se aguarda que se repare un cable subterráneo cerca de la rotonda de la Virgen de Itatí que se encuentra en cortocircuito. por ese motivo, desde hace varios meses no hay iluminación en un tramo de unos 300 metros, complicando seriamente la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.