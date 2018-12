Profesionales piden a Valdés poner a funcionar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Invocando el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, la Asociación de Profesionales Católicos de Corrientes, asociación civil sin fines de lucro, con el acompañamiento de una larga lista de personalidades, profesionales, referentes políticos y religiosos del medio elevaron una nota al gobernador de Corrientes, doctor Gustavo Valdés, a efectos de que se sirva “a disponer lo necesario para proceder a instrumentar lo pertinente para tornar operativa la norma del artículo 143 de la Constitución Provincial que prevé el funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.

Dicho artículo textualmente dice: “El fiscal de Investigaciones Administrativas tiene a su cargo la investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados y autárquicos y de las empresas y sociedades de Estado, controladas por este o en las que tenga participación”.

La norma de referencia, dice la nota, se halla sancionada y publicada desde el año 2007 y, a la fecha, habiendo transcurrido más de once años, se ha obviado toda acción para que ese organismo funcionara en forma efectiva, incumpliéndose de esa forma con la manda constitucional.

“Instamos hoy esta solicitud en el marco de lo expresado por usted en oportunidad de los actos de homenaje a la localidad de Santo Tomé cuando dijera: “Tenemos que avanzar hacia la transparencia, ya sea del Gobierno nacional, provincial o comunal...” (diario El Litoral martes 28 de agosto de 2018, pág. 3). Coincidimos plenamente con dichos anhelos y de allí esta particular preocupación”.

“La ‘transparencia’ constituye un valor y herramienta fundamental para el debido funcionamiento del Estado y el necesario clima de confianza y certidumbre de su accionar y contralor. Avanzar en ese camino representará un aporte significativo en la búsqueda de la verdad y de la Justicia, como exhortara y reclamara recientemente el presidente Mauricio Macri”, dicen finalmente.

La nota presentada lleva la firma, entre otros, de pastores de ocho iglesias evangélicas, del doctor Walter Goldfarb, como titular de los Profesionales Católicos, del doctor Elpidio Monzón, del doctor Jorge Boumpadre, del ex gobernador Ricardo Leconte, del doctor Jorge Benchetrit Riera, del ex titular del Colegio de Abogados, Gustavo Lozano, de la doctora María de las Mercedes Solís de Zambrano, de Elsa Díaz de Ferreyra, titular de los Jubilados Autoconvocados, de Carlos Acosta, presidente del Rotary Club Corrientes, entre otros.