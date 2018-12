Valdés abre las puertas de ECO+Cambiemos a futuros socios: “El límite es la mala fe”

El gobernador Gustavo Valdés abrió las puertas de ECO+Cambiemos a futuros socios y aseguró que “el límite es la mala fe”. Anticipó, además, que la política salarial 2019 “será importante” en referencia a futuros aumentos de sueldo para la administración pública.

En declaraciones a Radio Dos, Valdés sostuvo: “Conversamos con todos”, en referencia a dirigentes políticos y mencionó al senador Carlos “Camau” Espínola.

“La política es relación”, argumentó.

En este sentido, explicó que “antes de Cambiemos yo tenía buena relación con Espínola, no podemos estigmatizarnos, ni etiquetarnos”.

“Estoy abriendo la puerta a todos los correntinos de buena fe que quieran sumarse a este proyecto político”, aseguró.

Pero advirtió: “El límite es la mala fe”.

Respecto a su gabinete, el mandatario explicó: “Ayer (por el jueves) tuvimos la última reunión de gabinete ampliado del año. Hicimos un balance, evaluamos números y las inversiones que vienen”.

En ese marco, adelantó que “el primer encuentro de 2019 será en los primeros días de febrero”.

Reconoció también que “el año entrante se pondrá en consideración de la gente nuestra gestión”.

“Hasta fin de año no habrá cambios de ministros, después veremos”, anticipó y consideró que “los cambios siempre son una posibilidad. Se pueden remover por decreto. Vamos levantando metas y cada vez exigiendo más”, sostuvo.

“Eso tiene que ver con la impronta de la gestión. Si no se cumplen metas, deben ser reemplazados para cumplir con las exigencias”, lanzó

“Tenemos gente joven que le hace muy bien la gestión”, afirmó.

Créditos

Valdés reiteró su agradecimiento a “los diputados y senadores que entendieron que estamos en otro proceso, en la inversión con desarrollo”. “Esto significa el desarrollo, es inversión a largo plazo. Destaco la importancia de tener un presupuesto antes de fin de año, nos permite una calificación mayor, ya que al estar ordenados, podemos tomar más recursos”, agregó.

También fue crítico con los opositores. “Algunos no entendieron y parece que encendieron la máquina de impedir”, se quejó y recordó que muchos municipios de signos políticos opositores también necesitan de esos recursos. “Las inversiones son para todos los municipios, más allá del color político, nosotros contemplamos a todos”, afirmó.

Destacó el diálogo y señaló que algunos legisladores optaron por “el me opongo porque me opongo”.

“Este es el momento de dialogar y no de competir”, reprendió el Gobernador correntino.