Pernil de cerdo, el producto más elegido en las carnicerías para la mesa navideña

En carnicerías del Mercado de Productos Frescos, ubicado en Lavalle, entre Mendoza y Córdoba, comentaron a El Litoral que si bien duplicaron las compras en los últimos días por Navidad, las ventas no son similares a las del 2017. Además, destacaron que el pernil sigue siendo lo más buscado, ya que es una carne económica y rinde para muchos comensales.

“Hay mucha demanda de cerdo, están llevando mucho para hacer pernil. La gente está cambiando la carne vacuna por la porcina ya que un kilo de costilla de vaca puede costar $230, mientras que el kilo de pechito de cerdo vale $150. Están comprando ahora para no enloquecerse horas antes. Mañana (por hoy) se atiende de corrido, al igual que el lunes, el domingo hasta las 15”, comentó Alfredo a El Litoral y agregó que “el kilo de la pata es de $100”.

Por su parte, Ramón de otro puesto del Mercado, dijo: “Se está viendo mucho movimiento, piden mucho lechones, a veces hacen el pedido y luego lo retiran. La gente compra y guarda para Nochebuena, estamos teniendo unos 15 clientes por mañana, sí se duplicó la venta en comparación a días normales”.

“Estamos esperando que la gente venga a comprar más el fin de semana, tenemos grandes expectativas. Esta semana hubo más movimiento y algunos reservaron y nos pidieron que guardemos, por el calor, en nuestras heladeras. Creo que la mayor demanda será el domingo y el lunes. Si bien no se vende igual que el año pasado, la gente sigue consumiendo carne en las fiestas, les cuesta comprar pero hacen un esfuerzo”, contó Lucena a este diario.

Si bien la venta de carne vacuna y de cerdo es bastante buena en el Mercado, no así la de pollo. En el puesto N°13 contaron que “se vende poco al menos el pollo, la gente no conoce nuestros productos que son mejores que los de supermercados y a un mejor precio, tenemos arrollado de pollo para las fiestas”.

Un panorama similar describieron desde las verdulerías quienes sostuvieron “hasta el momento no hay una alta demanda, pensamos que la gente podría estar comprando más cerca de la Navidad por miedo a que se ponga feo lo que llevan”.

“Estamos vendiendo muy bien y dentro de la expectativa que teníamos. Ya está habiendo mucho movimiento, pienso que la gente cobró el aguinaldo o bonos y eso lo está gastando.

Sí se duplicó la venta pero más que ganancias nos ayuda a equilibrar con otros meses donde las ventas cayeron. Tenemos una demanda altísima de perniles y paleta, el kilo cuesta $100 y rinde mucho.

Están llevando el cerdo como comida principal”, dijo el dueño de Frigo Porc ubicado sobre la avenida 3 de Abril.