Homenaje chamamecero a la memoria de Flores, Cosarinsky, Jensen, Pucheta, Osuna, Ranalletti y Barrios

El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola abrirá sus puertas el 11 de enero para inaugurar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Este año la apertura tendrá una particularidad y es que estará cargada de emoción porque serán homenajeados los referentes culturales que fallecieron en el 2018. Se recordará así a Avelino Flores, Carlos Cosarinsky, Juan Carlos Jensen, Jesús Pucheta, Octavio Osuna, Pedro Ranalletti, y Tomás Barrios. El valor de las entradas es de 200 pesos por noche y estarán a la venta desde el jueves en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La nación chamamecera comienza a palpitar una nueva edición de su celebración más importante y el jueves próximo se habilitará la venta de entradas anticipadas. Las mismas tendrán un costo de 200 pesos, y además, está previsto que puedan comprarse con la tarjeta del Banco de Corrientes y con Tarjeta Naranja. Los puntos de venta para estas últimas dos modalidades se darán a conocer en los próximos días.

Desde el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) confirmaron la programación completa. “Sobre unas 600 propuestas recibidas, se hizo una difícil selección, rotando en algunos casos la presencia de artistas e incorporando nuevas voces y músicos, no sólo de Corrientes, sino de la Argentina, Brasil, Paraguay, además de las figuras invitadas no chamameceras”, reflejó el titular del área Gabriel Romero.

Para el armado de la grilla de la Fiesta fueron valoradas especialmente las propuestas presentadas por grupos estables y con actividad pública intensa dedicada al chamamé en el último año; como también la novedad y renovación en los repertorios, sugiriendo producir nuevas versiones de antiguos temas que ya no están en el circuito de difusión, radiofónico o en vivo, o presentar temas inéditos.

Vale resaltar que la programación general de la Fiesta, no se limita al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, puesto que se desarrollará en la ciudad de Corrientes, y también en las localidades de Riachuelo, San Cosme, Santa Ana, El Sombrero, San Roque, y otros municipios y parajes donde la nación chamamecera podrá disfrutar de enramadas y bailantas, visitas lugares emblemáticos y de culto, enchamigadas, y encuentros con los arandúes. Habrá, además, cine chamamecero, serenatas a la vera del Paraná, gastronomía chamamecera, siempre desde las 10 de la mañana todos los días de la Fiesta.

Paraná

Mención especial merece el tradicional recorrido náutico “El Paraná es Chamamé”, que partirá desde San Ignacio, Misiones, recorriendo Posadas, Itá Ibaté, Ituzaingó, Itatí y Paso de la Patria. La organización del Instituto de Cultura invita a clubes náuticos, pescadores, y navegantes independientes a inscribirse y acompañar la travesía en el tramo que decidan.

Programación inaugural

La Fiesta comenzará el 11 de enero con la tradicional bendición y el Ballet Oficial. Esa noche se presentarán Aníbal Maldonado, Cesar Frette Trío (San Roque), Eduardo Romero y su Conjunto y los ganadores Pre Fiesta.

En esta velada se realizará un sentido homenaje a grandes figuras de la cultura provincial que fallecieron este año. Ellos son Avelino Flores, Carlos Cosarinsky, Juan Carlos Jensen, Jesús Pucheta, Octavio Osuna, Pedro Ranalletti, y Tomás Barrios.

También subirán al escenario mayor Hugo Flores, Julián Zini y Neike Chamigo, Los Alfonso (Paraguay), Los Ballarios (Santa Fe), Mauricio Brito y Humberto Yule (MS-Brasil), Nostalgias Mburucuyanas, Oscar Macías y Grupo Curupí (Goya), Ricardo Dimotta (E. Ríos), Santiago “Bocha” Sheridan, Santiago Ríos (Bs. As.) y Silvina Escalante.